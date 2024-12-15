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屏東毛小孩認養率達94％ 動物之家辦耶誕野餐派對

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影

屏東縣動物之家今年6月底開幕，今熱鬧舉辦寵物耶誕野餐派對，50組名額迅速秒殺，縣長周春米今出席同樂，場面溫馨又逗趣。農業處指出，屏東縣今年至12月，毛小孩認養率94％，非六都第一，呼籲大眾終養不棄養。

12月是熱鬧溫馨耶誕月，屏東縣動物之家今舉行，「寵愛相隨·聖誕野餐Party」，屏東縣府農業處表示，首次在動物之家的寵物萌公園推出野餐派對，限量50組，開放報名一周就額滿，現場也大家自行攜帶野餐用品共襄盛舉。

縣長周春米今出席與大家一起同樂，周春米說，動物之家6月啟用後，有許多功能，有野生動物救傷的野灣協會、大仁科大、愛狗人協會，毛孩認養率提高，毛小孩認養之後是個起點，呼籲大家以領養代替棄養，未來繼續完善動物之家，打造屏東縣動物保護及保育工作新氣象。

農業處長鄭永裕說，動物之家提供犬貓認養，還設有專業寵物美容與動物醫院以及寵物公園供毛孩奔跑，為毛孩們提供全方位的照顧與健康管理，讓毛孩擁有更好生活品質。縣府持續宣導民眾尊重生命、愛護動物、終養不棄養的理念，歡迎大家多來屏東縣動物之家走走。

屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今天舉辦寵物耶誕派對，飼主開心帶著毛小孩在草地上野餐同樂。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今天舉辦寵物耶誕派對，飼主開心帶著毛小孩在草地上野餐同樂。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺。屏東縣長周春米（前排右四）出席與毛小孩們同樂，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影
屏東縣動物之家今年6月底開幕，今舉辦寵物耶誕派對，50組名額秒殺。屏東縣長周春米（前排右四）出席與毛小孩們同樂，飼主們帶著毛小孩們野餐，場面逗趣又溫馨。記者劉星君／攝影

動物之家 寵物 屏東縣

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