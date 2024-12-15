快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

穿日系品牌牛仔褲收服喵皇？日網實測有效：貓咪異常熱情撒嬌

聯合新聞網／ 綜合報導
日網熱議貓咪對日系品牌的褲裝很感興趣。示意圖／Ingimage
日網熱議貓咪對日系品牌的褲裝很感興趣。示意圖／Ingimage

愛貓人士注意！日本網友發現，只要穿著來自服飾品牌GU牛仔褲，就會讓貓咪異常熱情的撒嬌，內行人猜測，可能是因為褲子的草木染料中含有木天蓼成分。家中也有養貓咪的網友認證，「我家的貓也只抓UNIQLO的牛仔褲」，神奇功效讓大批網友直呼要手刀購買。

作家魚漿夫婦在臉書粉專貼文表示，近期日本網友熱議，只要穿著來自服飾品牌GU的牛仔褲，就會讓貓咪對自己異常撒嬌。魚漿夫婦貼出一則日本網友的分享，對方指出，「我穿著GU這條裙子去了一趟貓咪咖啡館，結果所有貓咪都對這條裙子迷戀的不得了，反應異常熱烈，事後上GU官方網站看評論，才發現有人這麼說，『不知為何貓咪對這條裙子格外著迷，彷彿吸了貓薄荷般進入了興奮狀態，這讓我有點擔心』，這條裙子到底是什麼材質做的啊？」

魚漿夫婦表示，這樣的情況在各地都有報告，引發愛貓人士的熱烈討論，有內人行猜測可能是因為草木染料中含有木天蓼成分，不過若是為此而特意穿著GU褲子進店，可能會被視為違反店內規則或入店規約，需要特別注意。

木天蓼生長於海拔500到1,900米的山林中，其中木天蓼的木質枝條內含有荊芥內半縮醛等環烯醚萜類物質成分，經由貓科動物上顎的鋤鼻器接收後，會短暫麻痺大腦約5到10分鐘、引起貓咪睡意、反應鈍化，會有恍神、打滾、流口水、來回狂奔、打架、呼嚕、蠕動等興奮反應。

不少愛貓人士對此很感興趣，「應該提供型號方便貓奴購買」、「會吸引很多人想買」、「立刻掏出信用卡購買」、「我下次也要穿去貓咖」、「手刀衝刺去買」、「貓薄荷纖維做的？」、「我等一下去買十條掛起來」。

也有人說，「我之前穿A字落地長裙去貓咖，貓咪都會跑來排隊要擠我的裙底，最多一次擠三隻，店員說因為貓咪喜歡暗處，所以剛好符合習性」、「我家的貓也只抓UNIQLO的牛仔褲」、「貓咪喜歡牛仔布」、「難怪路上遇到貓，討摸完後牠們都想窩在裙子下面」、「很多深色染料有類似阿摩尼亞的味道，貓咪會有反應。我家的也會對深色布料一直聞」、「我家貓特別愛牛仔褲，跟品牌無關，牠會找穿牛仔褲的人撒嬌，就算陌生人也一樣」。

GU UNIQLO 日本 牛仔褲 貓咪

延伸閱讀

周杰倫演唱會「快樂小夥伴」受惠眾多 網紅曝：扭到腳照跳

過敏鼻塞好難受！ 醫師傳授4方法輕鬆在家緩解不適

貸款全包又疼老婆！她讚爸爸是「稀有男人」 網：媽媽更厲害

婆婆主動帶孫一天！夫妻回來見女兒「2慘狀」氣炸：要瘋掉了

相關新聞

穿日系品牌牛仔褲收服喵皇？日網實測有效：貓咪異常熱情撒嬌

愛貓人士注意！日本網友發現，只要穿著來自服飾品牌GU的牛仔褲，就會讓貓咪異常熱情的撒嬌，內行人猜測，可能是因為褲子的草木染料中含有木天蓼成分。家中也有養貓咪的網友認證，「我家的貓也只抓Uniqlo的牛仔褲」，神奇功效讓大批網友直呼要手刀購買。

黑面琵鷺有颱風助飛 時速172公里通過台灣海峽

屏科大鳥類生態研究室追蹤發現編號N85黑面琵鷺10月要來台度冬時，在東北季風與颱風潭美助飛下，以時速172公里通過台灣海...

全台首次記錄黃喉貂交配 玉山塔塔加樹上激情40分

玉山國家公園管理處黃喉貂研究有重要進展，研究人員12月10日在塔塔加地區目擊公、母黃喉貂正在樹上熱情交配，歷時約40分鐘...

狗狗半夜鑽進主人被窩是想做什麼？不只想「饋燒」2原因藏愛意更暖心

許多狗狗不僅會跟主人搶枕頭，甚至會理所當然鑽進被窩裡，跟主人一起「饋燒」。你是否曾經好奇，為什麼狗狗這麼執著想要擠進被子裡呢？日本寵物網《わんちゃんホンポ》深入探討這個行為背後的心理因素，讓我們一起來了解汪星人究竟在想什麼。

泡澡怕滅頂！臘腸汪「短腿伸到最長」頂住浴缸 飼主放手笑：會浮起來啦

冷冷的天最適合泡熱水澡了。日本一隻2歲大的臘腸狗「Wabi」（わび），平常在家最喜歡的活動就是泡湯了，飼主有空的時候就會幫愛犬完成願望。不過Wabi似乎也知道自己個子相當嬌小容易滅頂，常常在浴缸裡伸長四肢頂住牆壁，相當害怕沉下去的動作卻意外融化許多粉絲。

巴丹鸚鵡聽到陌生車子「狗狗式狂奔+吠叫」 歐告無言：都給你說就好

美國一名飼主在家中同時飼養了巴丹鸚鵡「甜豆」（Sweet Pea）和汪星人「庫柏」（Copper），兩隻毛孩相處久了似乎也被彼此影響，飼主就拍到甜豆像隻狗狗一樣跳到窗邊對陌生人的車「狗吠」了好幾下，庫柏反而全程安靜不說話，有趣的畫面吸引上萬人按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。