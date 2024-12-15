穿日系品牌牛仔褲收服喵皇？日網實測有效：貓咪異常熱情撒嬌

愛貓人士注意！日本網友發現，只要穿著來自服飾品牌GU的牛仔褲，就會讓貓咪異常熱情的撒嬌，內行人猜測，可能是因為褲子的草木染料中含有木天蓼成分。家中也有養貓咪的網友認證，「我家的貓也只抓UNIQLO的牛仔褲」，神奇功效讓大批網友直呼要手刀購買。

作家魚漿夫婦在臉書粉專貼文表示，近期日本網友熱議，只要穿著來自服飾品牌GU的牛仔褲，就會讓貓咪對自己異常撒嬌。魚漿夫婦貼出一則日本網友的分享，對方指出，「我穿著GU這條裙子去了一趟貓咪咖啡館，結果所有貓咪都對這條裙子迷戀的不得了，反應異常熱烈，事後上GU官方網站看評論，才發現有人這麼說，『不知為何貓咪對這條裙子格外著迷，彷彿吸了貓薄荷般進入了興奮狀態，這讓我有點擔心』，這條裙子到底是什麼材質做的啊？」

魚漿夫婦表示，這樣的情況在各地都有報告，引發愛貓人士的熱烈討論，有內人行猜測可能是因為草木染料中含有木天蓼成分，不過若是為此而特意穿著GU褲子進店，可能會被視為違反店內規則或入店規約，需要特別注意。

木天蓼生長於海拔500到1,900米的山林中，其中木天蓼的木質枝條內含有荊芥內半縮醛等環烯醚萜類物質成分，經由貓科動物上顎的鋤鼻器接收後，會短暫麻痺大腦約5到10分鐘、引起貓咪睡意、反應鈍化，會有恍神、打滾、流口水、來回狂奔、打架、呼嚕、蠕動等興奮反應。

不少愛貓人士對此很感興趣，「應該提供型號方便貓奴購買」、「會吸引很多人想買」、「立刻掏出信用卡購買」、「我下次也要穿去貓咖」、「手刀衝刺去買」、「貓薄荷纖維做的？」、「我等一下去買十條掛起來」。

也有人說，「我之前穿A字落地長裙去貓咖，貓咪都會跑來排隊要擠我的裙底，最多一次擠三隻，店員說因為貓咪喜歡暗處，所以剛好符合習性」、「我家的貓也只抓UNIQLO的牛仔褲」、「貓咪喜歡牛仔布」、「難怪路上遇到貓，討摸完後牠們都想窩在裙子下面」、「很多深色染料有類似阿摩尼亞的味道，貓咪會有反應。我家的也會對深色布料一直聞」、「我家貓特別愛牛仔褲，跟品牌無關，牠會找穿牛仔褲的人撒嬌，就算陌生人也一樣」。