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大漢溪人工濕地 候鳥嬌客來避寒
每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣成為候鳥避寒的理想棲息地。位於新北市的大漢溪人工濕地，是迎接這些遠道而來的嬌客的主要場域之一。
新北市高灘處長黃裕斌說，大漢溪人工濕地主要功能是處理生活汙水，經過十多年悉心營造，成為水草豐美的生態樂園。2016年至2022年淡水河流域鳥類調查，淡水河流域雁鴨科紀錄數量累積逾1萬5千隻次，2019年後更是每年穩定超過2000隻次。
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