聽新聞
0:00 / 0:00

大漢溪人工濕地 候鳥嬌客來避寒

聯合報／ 記者李成蔭
位於新北市的大漢溪人工濕地，為北方的雁鴨科鳥類避寒的理想棲息地之一。 圖／新北市高灘處提供
位於新北市的大漢溪人工濕地，為北方的雁鴨科鳥類避寒的理想棲息地之一。 圖／新北市高灘處提供

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣成為候鳥避寒的理想棲息地。位於新北市的大漢溪人工濕地，是迎接這些遠道而來的嬌客的主要場域之一。

新北市高灘處長黃裕斌說，大漢溪人工濕地主要功能是處理生活汙水，經過十多年悉心營造，成為水草豐美的生態樂園。2016年至2022年淡水河流域鳥類調查，淡水河流域雁鴨科紀錄數量累積逾1萬5千隻次，2019年後更是每年穩定超過2000隻次。

人工濕地 淡水河

延伸閱讀

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎來候鳥嬌客

三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 12/14夢幻登場

10萬盆花加持 新北三重鴨鴨公園白天花海夜光雕

三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 10萬盆花海與光雕14日登場

相關新聞

費玉清封麥愛心不減 今再捐100萬元幫助浪浪

知名歌手費玉清，即使引退歌壇，仍然持續低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，今天再次收到費玉清...

大漢溪人工濕地 候鳥嬌客來避寒

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣成為候鳥...

【動物冷知識】男女大不同？3個有趣的動物「兩性異型」 教你如何辨雄雌

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？在叢林中一閃一閃亮晶晶飛來飛去的螢火蟲，大多是雄性的哦！

《毛起來找》開跑！聖誕、跨年歡樂送 頂級萌寵神器帶回家

即日起至2025年1月9日，參加《毛起來找，寵物大作戰》活動，來挑戰就能免費領取LINE POINTS好禮，更有機會將Dyson空氣清淨機、LG濕拖吸塵器、智能飲水機及米家自動餵食器等超值大獎帶回家！

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎來候鳥嬌客

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類也悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣相對溫...

蘇卡達象幼龜被黃金鼠咬傷 飼主送醫棄養...若不領回將受罰

一隻腹甲6公分的小蘇卡達象龜，被飼主養的黃金鼠咬傷前腿，飼主將牠置放在員林市一家動物醫院前，並寫信求治。院方帶牠去特寵醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。