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費玉清封麥愛心不減 今再捐100萬元幫助浪浪

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣動物緊急救援小組執行長倪京台證實，費玉清今天透過經紀人捐款100萬元給「台灣貓狗聯合勸募平台」，將用來購買飼料幫助弱勢流浪貓狗。圖／倪京台提供
台灣動物緊急救援小組執行長倪京台證實，費玉清今天透過經紀人捐款100萬元給「台灣貓狗聯合勸募平台」，將用來購買飼料幫助弱勢流浪貓狗。圖／倪京台提供

知名歌手費玉清，即使引退歌壇，仍然持續低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，今天再次收到費玉清透過經紀人低調捐款100萬元，將用來購買飼料幫助全台灣逾3萬隻的弱勢流浪貓狗。網友讚爆稱「小哥是弱勢毛孩天使」。

費玉清長期關注弱勢團體，且非常愛護小動物，但因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，近年將對小動物的愛轉向關注國內流浪動物，每年都默默捐出數百萬元幫助台灣多個流浪動物相關團體，今天再次低調透過經紀人捐款。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，「小哥」費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款已超過900萬元；除了每年的固定捐獻之外，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組，愛心不落人後，令人感動。

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過600萬元的飼料，分送全台逾200個弱勢貓狗收容園區，有超過3萬隻毛孩子受惠。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，「台灣貓狗聯合勸募平台」15年來已捐出超過新台幣4億元的貓狗飼料，溫飽台灣本島及離島數萬隻弱勢貓狗生命；此外，「台灣貓狗聯合勸募平台」也針對收容環境較差的園區，也進行軟硬體優化工程，至今改善工程計畫已投入超過新台幣2000萬元。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，費玉清長久以來就以愛護動物聞名，近日他捐助流浪貓狗的善行曝光後，網友紛紛誇「小哥真是弱勢毛孩子天使！」

知名歌手費玉清低調行善，今天透過經紀人捐款100萬元給台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」。圖／倪京台提供
知名歌手費玉清低調行善，今天透過經紀人捐款100萬元給台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」。圖／倪京台提供

捐款 流浪動物 飼料

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