【動物冷知識】男女大不同？3個有趣的動物「兩性異型」 教你如何辨雄雌

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你知道嗎？在叢林中一閃一閃亮晶晶飛來飛去的螢火蟲，大多是雄性的哦！

男女大不同，動物不同的性別可能會有不同的外貿，例如我們最熟悉的孔雀開屏與金毛獅王。這種男女外觀上的差異，我們稱為「兩性異型」。

帽帽今天整理了三個有趣的動物兩性異型，讓我們一起來看看這些大自然的「男女大不同」吧！

虎鯨的背鰭可是個非常直觀的身分證！雄性的背鰭又高又直，看起來就像個等腰三角形，長度可以飆到 180 公分，站在水裡就像插了根「海中旗桿」；雌性的背鰭則比較溫婉，矮矮地彎出優雅的弧度。

如果有機會去賞鯨的話，可以試試用背鰭分辨出虎鯨的性別唷！

鐮嘴垂耳鴉雌鳥與雄鳥最大的不同就是，雌鳥有長而彎曲的喙。這種差別讓他們走上兩種不同的覓食策略。 雄鳥會使用短而堅硬的短喙啄開樹皮，捕捉小蟲；雌鳥則會伸進細小樹洞捕捉小蟲食用。不同覓食方式讓他們完美錯開彼此的食物來源，減少食物競爭的問題。

一夫一妻制鐮嘴垂耳鴉，在野外可能會遇見雄鳥啄開樹皮讓雌鳥捕捉小蟲的互助捕食的行為，但在人為飼養、食物充足的情況就各自吃各自的。

鐮嘴垂耳鴉是紐西蘭北島特有及滅絕的一種垂耳鴉。最後一次目擊到鐮嘴垂耳鴉是在1907年，不過遲至1960年代初仍有可信的目擊事件。希望他們只是躲在不被人類打擾的環境，繼續快快樂樂的生活著。

螢火蟲界的雌蟲有些翅膀小到根本飛不起來，有些甚至直接保留著幼蟲模樣，明明都經歷過幼蟲、化蛹、成蟲三階段，但他們卻跟沒長大一樣！？

當然，這一切可不是「偷懶」，而是因為為了繁殖啊！ 雄蟲負責到處飛來飛去找對象，雌蟲就在地上專心發光吸引伴侶，節省時間效率爆表，也能保留更多體力來產卵！

這些動物的性別特徵或行為，不僅充滿了進化的巧思，也教我們認識世界上千奇百怪的生物們！希望大家看完覺得有趣又能學到知識哦！



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