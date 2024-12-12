快訊

下班帶傘！3縣市發布大雨特報 恐一路下到明天上午

退休只要存夠錢就好？理財專家4大「最後悔的事」：每年都是負報酬

2度出手！南韓檢警再突襲總統府 試圖扣押搜索戒嚴資料

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】男女大不同？3個有趣的動物「兩性異型」 教你如何辨雄雌

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？在叢林中一閃一閃亮晶晶飛來飛去的螢火蟲，大多是雄性的哦！

男女大不同，動物不同的性別可能會有不同的外貿，例如我們最熟悉的孔雀開屏與金毛獅王。這種男女外觀上的差異，我們稱為「兩性異型」。

帽帽今天整理了三個有趣的動物兩性異型，讓我們一起來看看這些大自然的「男女大不同」吧！

虎鯨的背鰭可是個非常直觀的身分證！雄性的背鰭又高又直，看起來就像個等腰三角形，長度可以飆到 180 公分，站在水裡就像插了根「海中旗桿」；雌性的背鰭則比較溫婉，矮矮地彎出優雅的弧度。

如果有機會去賞鯨的話，可以試試用背鰭分辨出虎鯨的性別唷！

鐮嘴垂耳鴉雌鳥與雄鳥最大的不同就是，雌鳥有長而彎曲的喙。這種差別讓他們走上兩種不同的覓食策略。 雄鳥會使用短而堅硬的短喙啄開樹皮，捕捉小蟲；雌鳥則會伸進細小樹洞捕捉小蟲食用。不同覓食方式讓他們完美錯開彼此的食物來源，減少食物競爭的問題。

一夫一妻制鐮嘴垂耳鴉，在野外可能會遇見雄鳥啄開樹皮讓雌鳥捕捉小蟲的互助捕食的行為，但在人為飼養、食物充足的情況就各自吃各自的。

鐮嘴垂耳鴉是紐西蘭北島特有及滅絕的一種垂耳鴉。最後一次目擊到鐮嘴垂耳鴉是在1907年，不過遲至1960年代初仍有可信的目擊事件。希望他們只是躲在不被人類打擾的環境，繼續快快樂樂的生活著。

螢火蟲界的雌蟲有些翅膀小到根本飛不起來，有些甚至直接保留著幼蟲模樣，明明都經歷過幼蟲、化蛹、成蟲三階段，但他們卻跟沒長大一樣！？

當然，這一切可不是「偷懶」，而是因為為了繁殖啊！ 雄蟲負責到處飛來飛去找對象，雌蟲就在地上專心發光吸引伴侶，節省時間效率爆表，也能保留更多體力來產卵！

這些動物的性別特徵或行為，不僅充滿了進化的巧思，也教我們認識世界上千奇百怪的生物們！希望大家看完覺得有趣又能學到知識哦！


參考連結：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】男女大不同？3個有趣的動物「兩性異型」 教你如何辨雄雌

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？在叢林中一閃一閃亮晶晶飛來飛去的螢火蟲，大多是雄性的哦！

《毛起來找》開跑！聖誕、跨年歡樂送 頂級萌寵神器帶回家

即日起至2025年1月9日，參加《毛起來找，寵物大作戰》活動，來挑戰就能免費領取LINE POINTS好禮，更有機會將Dyson空氣清淨機、LG濕拖吸塵器、智能飲水機及米家自動餵食器等超值大獎帶回家！

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎來候鳥嬌客

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類也悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣相對溫...

蘇卡達象幼龜被黃金鼠咬傷 飼主送醫棄養...若不領回將受罰

一隻腹甲6公分的小蘇卡達象龜，被飼主養的黃金鼠咬傷前腿，飼主將牠置放在員林市一家動物醫院前，並寫信求治。院方帶牠去特寵醫...

店狗跟客人討吃老闆娘氣炸！桌底滾出「巨型瓦斯桶」網友全看傻

當餐廳的店狗聽起來相當幸福，不過有網友拍下一隻店狗偷偷跑到客人的桌底下討吃的，老闆娘發現狗狗不見立刻拿著掃把衝去找狗，汪星人知道馬麻來找自己只好默默地從桌子底下走出來，宛如瓦斯桶般的身材瞬間讓網友跌破眼鏡，笑說「要是狗狗瘦一點我還能替你說句話！」

狗狗獨留在家「開電視」能減緩分離焦慮？關鍵真相曝：主人1習慣影響效果

當狗狗獨自在家時，許多飼主會開著電視，希望藉由電視聲減少牠們的孤單感。但這種做法真的能有效緩解狗狗的寂寞嗎？日本寵物網《わんちゃんホンポ》專欄作家日前針對這個問題進行了解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。