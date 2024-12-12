《毛起來找》開跑！聖誕、跨年歡樂送 頂級萌寵神器帶回家

叮叮噹，鈴聲響！迎接歡樂聖誕及新年，採購節慶驚喜時也要為家中萌寵準備一份好禮！即日起至2025年1月9日，參加《毛起來找，寵物大作戰》活動，來挑戰就能免費領取LINE POINTS好禮，更有機會將Dyson空氣清淨機、LG濕拖吸塵器、智能飲水機及米家自動餵食器等超值大獎帶回家！

萌寵就是家人！台灣寵物陪伴成年節暖流

在台灣，萌寵是許多家庭中的重要成員。根據農業部電話抽樣調查，四分之一的家庭有飼養寵物， 牠們的存在，不僅填補了現代人忙碌生活中的孤單，也成為社交媒體時代的重要話題來源。無論是單身族用寵物拉近朋友圈，還是家庭分享與萌寵生活互動的歡樂，寵物在現代人生活中的角色越來越不可或缺。尤其在年節的團圓時刻，牠們的陪伴更是幸福感的來源。

兩大任務，聖誕與新年好禮獎不完

本次《毛起來找，寵物大作戰》活動有兩大趣味任務，讓您和萌寵共同迎接豐盛好禮。任務一是「萌寵尋寶趣」，前往寵物部落頻道，找尋2次萌寵小物，即有機會抽中米家自動餵食器，幫助寵物的飲食更規律健康。任務二是「萌寵簽到王」，只要登入udn會員，立即可領 LINE POINTS 5 點，人人有好禮，每天連續簽到還可再抽 Dyson 清淨機、LG濕拖吸塵器及自動飲水器等萌寵豪禮！活動即日起至2025年1月9日止，立即加入《毛起來找》，快來享受好禮多重抽的樂趣，在歡樂的年節裡，為毛小孩帶回滿滿的幸福感，把萌寵神器通通帶回家！活動網址>>https://lihi2.com/OC23J