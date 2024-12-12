千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎來候鳥嬌客

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類也悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣相對溫暖冬季成為候鳥避寒的理想棲息地。位於新北市的大漢溪人工濕地，是迎接這些遠道而來的嬌客的主要場域之一。

新北市高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，大漢溪人工濕地雖然以處理生活汙水為主要功能，經過十多年的悉心營造，已成為水草豐美的生態樂園。2016年至2022年淡水河流域同步鳥類調查，淡水河流域雁鴨科紀錄數量累積已逾1萬5千隻次，2019年後更是每年穩定超過2000隻次。

小水鴨是台灣冬季常見冬候鳥，遠從西伯利亞飛越千里而來，偏好棲息於鹿角溪濕地的草澤區、打鳥埤濕地的密植區、浮洲濕地的水田單元的高莖草叢間，初到時羽色樸素，與秋冬枯黃的高莖植物融為一體以躲避天敵的捕食。

12月至翌年1月，雄鳥換上鮮豔繁殖羽，為求偶增添吸引力。濕地裡另一種常見的雁鴨科鳥類是花嘴鴨，在台灣花嘴鴨已由冬候鳥逐漸演變為留鳥，幾乎一年四季都能在台灣見到牠們蹤跡。花嘴鴨的命名來自其嘴喙尖端的黃色斑塊，牠們多成對出現，喜歡在水面悠游或在岸邊以嘴喙攪動水體覓食。

黃裕斌指出，近期到明年3月是觀賞小水鴨和花嘴鴨的最佳時節，不妨在有和煦冬陽的日子，造訪新北市大漢溪沿岸的人工濕地。若想進一步了解大漢溪人工濕地故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，預約導覽服務，。