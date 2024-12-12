快訊

MLB／紅襪沒搶到索托但換到白襪王牌 交易代價是4強力新秀

新北環狀線修復完成！侯友宜：今中午12點恢復全線通車

百里侯熱身／賴清德憂2026桃園無人可戰 綠營黑馬現身

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎來候鳥嬌客

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
秋冬季的小水鴨羽色樸素有保護作用。圖／新北市高灘處提供
秋冬季的小水鴨羽色樸素有保護作用。圖／新北市高灘處提供

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類也悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣相對溫暖冬季成為候鳥避寒的理想棲息地。位於新北市的大漢溪人工濕地，是迎接這些遠道而來的嬌客的主要場域之一。

新北市高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，大漢溪人工濕地雖然以處理生活汙水為主要功能，經過十多年的悉心營造，已成為水草豐美的生態樂園。2016年至2022年淡水河流域同步鳥類調查，淡水河流域雁鴨科紀錄數量累積已逾1萬5千隻次，2019年後更是每年穩定超過2000隻次。

小水鴨是台灣冬季常見冬候鳥，遠從西伯利亞飛越千里而來，偏好棲息於鹿角溪濕地的草澤區、打鳥埤濕地的密植區、浮洲濕地的水田單元的高莖草叢間，初到時羽色樸素，與秋冬枯黃的高莖植物融為一體以躲避天敵的捕食。

12月至翌年1月，雄鳥換上鮮豔繁殖羽，為求偶增添吸引力。濕地裡另一種常見的雁鴨科鳥類是花嘴鴨，在台灣花嘴鴨已由冬候鳥逐漸演變為留鳥，幾乎一年四季都能在台灣見到牠們蹤跡。花嘴鴨的命名來自其嘴喙尖端的黃色斑塊，牠們多成對出現，喜歡在水面悠游或在岸邊以嘴喙攪動水體覓食。

黃裕斌指出，近期到明年3月是觀賞小水鴨和花嘴鴨的最佳時節，不妨在有和煦冬陽的日子，造訪新北市大漢溪沿岸的人工濕地。若想進一步了解大漢溪人工濕地故事，可洽詢位於華江橋下的大漢溪濕地生態廊道導覽中心，預約導覽服務，。

若要前往「新海一期人工濕地，可搭乘公車 310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海一期人工濕地。大漢溪濕地生態廊道導覽中心，地點在新北市華江橋下河濱公園，服務時間為每周二至周日上午9時至下午5時，周一休館。

新北新海一期人工濕地，幾乎四季都可見花嘴鴨。圖／新北市高灘處提供
新北新海一期人工濕地，幾乎四季都可見花嘴鴨。圖／新北市高灘處提供
繁殖季前小水鴨雄鳥會將羽毛更換為鮮豔的配色，以吸引雌鳥青睞。圖／新北市高灘處提供
繁殖季前小水鴨雄鳥會將羽毛更換為鮮豔的配色，以吸引雌鳥青睞。圖／新北市高灘處提供

人工濕地 淡水河

延伸閱讀

三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 12/14夢幻登場

10萬盆花加持 新北三重鴨鴨公園白天花海夜光雕

大台南黑琵監測數量3384隻 台江處坐船探索濕地之美

三重鴨鴨公園「花繪三重奏」 10萬盆花海與光雕14日登場

相關新聞

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎來候鳥嬌客

每到冬季，淡水河流域濕地裡，一群來自遙遠北方的雁鴨科鳥類也悄悄抵台，展開度冬之旅。與西伯利亞冰天雪地嚴冬相比，台灣相對溫...

蘇卡達象幼龜被黃金鼠咬傷 飼主送醫棄養...若不領回將受罰

一隻腹甲6公分的小蘇卡達象龜，被飼主養的黃金鼠咬傷前腿，飼主將牠置放在員林市一家動物醫院前，並寫信求治。院方帶牠去特寵醫...

店狗跟客人討吃老闆娘氣炸！桌底滾出「巨型瓦斯桶」網友全看傻

當餐廳的店狗聽起來相當幸福，不過有網友拍下一隻店狗偷偷跑到客人的桌底下討吃的，老闆娘發現狗狗不見立刻拿著掃把衝去找狗，汪星人知道馬麻來找自己只好默默地從桌子底下走出來，宛如瓦斯桶般的身材瞬間讓網友跌破眼鏡，笑說「要是狗狗瘦一點我還能替你說句話！」

狗狗獨留在家「開電視」能減緩分離焦慮？關鍵真相曝：主人1習慣影響效果

當狗狗獨自在家時，許多飼主會開著電視，希望藉由電視聲減少牠們的孤單感。但這種做法真的能有效緩解狗狗的寂寞嗎？日本寵物網《わんちゃんホンポ》專欄作家日前針對這個問題進行了解析。

愛貓突發心臟病猝逝 女子在監視器發現「17秒最後道別身影」淚崩

只想再多看主人一眼。根據陸媒報導，中國大陸河南一名飼主，愛貓因為突發性的心臟病猝逝，但他在監視器裡意外發現了貓咪的最後身影，足足有17秒就像在跟主人好好道別一樣，畫面曝光讓許多貓奴淚崩。

大橘被自己肉肉卡住！舔不到屁屁犧牲「傑出的一手」擦乾淨飼主傻眼

貓咪舔毛除了清潔身體，還有舒壓的作用，然而有飼主發現家中的貓咪似乎因為太胖，被自己的肚肚擋住瑱舔不到屁屁，最後竟然直接用手擦，畫風突變讓網友們全都看傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。