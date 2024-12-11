受傷陸龜被丟醫院前 彰化動防所：棄養最重罰15萬

彰化有飼主將被黃金鼠咬傷的蘇卡達象龜放在犬貓動物醫院前，並留信求救治；院方發現時人已離去，只好先帶陸龜至特寵醫院治療，目前陸龜安置動物防疫所，飼主不領回、棄養，最重可罰15萬。

彰化縣一間動物醫院在臉書（Facebook）貼文指出，9日晚間8時許，有飼主將陸龜放在醫院門口並留下一封信，人就走掉，但他們只有醫治犬貓，請這名飼主盡快將陸龜帶回。

不過，直到10日上午，飼主仍未出現，這間動物醫院人員先帶陸龜到特殊寵物專科醫院就診，隨後連同治療藥品一起送到彰化縣動物防疫所安置。

飼主在信件上表示抱歉，這隻蘇卡達陸龜不小心被家中貪吃的黃金鼠越界咬傷，希望醫生大發慈悲救牠，看牠這樣走不了路好可憐，最後署名「陸龜擁有人」。

彰化縣動物防疫所也在臉書發文，指這隻腹甲6公分蘇卡達已在所內安置並陸續治療，感謝醫院協助送特寵醫院醫療，請原飼主盡快到所內領回，不要輕易放棄愛寵，並勇於面對自己的責任。

動防所人員告訴中央社記者，陸龜2隻前腳有傷口，由所內人員接手照料，會行文警方協助調閱沿途監視器畫面，找尋飼主並通知他來領回；如飼主要棄養，依動物保護法規定可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，並於公告後開放領養。