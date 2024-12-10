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大台南黑琵監測數量3384隻 台江處坐船探索濕地之美

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處黑面琵鷺直播畫面。圖／擷取直播畫面
台江國家公園管理處黑面琵鷺直播畫面。圖／擷取直播畫面

台灣唯一濕地國家公園台江國家公園」，區內擁有廣闊且富饒的濕地，是黑面琵鷺及候鳥重要的度冬棲息環境。目前包含嘉義、台南、高雄等濕地，共有3384隻黑琵，也是觀鳥、探索的最好時節。台江國家公園管理處將在下月5日推出「濕地探索趣」，有興趣民眾要把握機會。

台江國家公園管理處監測大台南地區黑面琵鷺資料顯示，高雄、台南、嘉義濕地共有3384隻黑琵，其中高雄226隻、台南1393隻、嘉義1765隻，其中南市曾文溪以南961隻、曾文溪以北432隻；目前七股主棲地186隻、四草38隻。

台江處表示，秋冬候鳥乘著東北季風來台江度冬，是觀察冬候鳥及探索濕地的好時節。為讓民眾認識濕地生態及保育之重要性，舉辦「台江黑琵季系列活動-濕地探索趣」，邀請大、小朋友前來台江，搭船遊濕地秘境，一起感受濕地之美。

活動結合台江濕地學校環境教育課程及在地特色觀光管筏遊程，透過遊戲與實地觀察，認識台江濕地、候鳥與濕地保育的重要性，此外也藉由理解人類與候鳥之間的相互關係，學習正確對待環境之觀念與行為。

活動將在2025年1月5日(星期日)舉辦，報名費每人450元(包含遊覽車資、船資、保險及午餐)，名額上限40人，歡迎一般民眾、親子家庭報名參加。12月16日周一上午10點起開放網路線上報名，有興趣的民眾請上台江國家公園網站查詢（https：//www.tjnp.gov.tw）。相關問題可洽台江處解說教育科(06-2842600轉1509吳小姐)。

台江國家公園有美麗的紅樹林景觀，秋冬是探索好季節。圖／台江處提供
台江國家公園有美麗的紅樹林景觀，秋冬是探索好季節。圖／台江處提供
台江國家公園管理處下月5日舉辦「台江黑琵季系列活動-濕地探索趣」活動。圖／台江處提供
台江國家公園管理處下月5日舉辦「台江黑琵季系列活動-濕地探索趣」活動。圖／台江處提供

台江 國家公園 濕地

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