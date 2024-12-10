下雨天帶狗狗出門散步要小心，一隻從八里動物之家認養的毛寶貝「邱杯」，孫姓飼主近日發現「邱杯」精神不振、食慾降低、拉肚子，且體溫偏高，送回動保處醫療，經檢查為鉤端螺旋體感染，經治療後已恢復健康。獸醫提醒，遛狗時要避免接近淹水處或還沒乾的泥土草地。

「邱杯」左前肢剩一半、右前肢少了腳掌，是一隻身患殘疾的米克斯狗，比起一般的狗狗來說，更不容易被認養，「邱杯」 2年半前從八里動物之家被認養，當時皆已完成疫苗施打。

但近日孫姓飼主發現異狀，帶去動物醫院就醫住院發現白血球數據高，疑似肝腫瘤症狀，無法治療，所以依新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫後，送動保處毛寶貝醫療中心檢查，醫療團隊對「邱杯」進行緊急支持性治療，並協助採集檢體送驗，確定「邱杯」得了鉤端螺旋體，後續飼主帶回送至動物醫院治療，現已恢復健康。

新北市毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁表示，鉤端螺旋體病是一種由老鼠傳播病菌的人畜共通高傳染性疾病，主要由含病菌水源、土壤或動物尿液傳染，可能影響肝臟、腎臟，甚至威脅生命。

吳明蓁指出，該病症在初期症狀有發燒、精神食慾下降、胃腸道症狀等，但這些症狀都不具特異性，容易與其他疾病混淆，所以不容易診斷。

另外，這種病菌有多種血清型，症狀從輕度的無症狀到多重器官衰竭死亡都有，故施打疫苗後還是可能會感染，雖無法100%預防，但不幸感染時，痊癒機會比沒有接種疫苗的狗高。提醒飼主外出遛狗散步時，避免靠近淹水處或未乾的泥土草地，定期的施打疫苗，避開不流動水源與土壤，並隨時觀察動物的精神食慾。