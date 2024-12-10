遺憾…全台首例狐蝠「蝠寶」 野放未滿月疑遭猛禽掠食

全台救援失親狐蝠第一例，花蓮的台灣狐蝠「蝠寶」照養200多天，上月12日野放，近日被發現GPS發報器掉落，追蹤小組到場勘查，只找到部分皮毛、骨骸，懷疑遭猛禽掠食。林業及自然保育署花蓮分署今天表示遺憾，但歷經229天的照養及野放經驗，已為日後台灣狐蝠保育工作留下重要紀錄。

台灣狐蝠被列為極度瀕絕的一級保育類野生動物，「蝠寶」今年4月被發現時才2周大，因失親落單，由花蓮分署送往台東縣池上鄉的東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）安置。

花蓮分署與野灣團隊、台灣蝙蝠學會及國立台北大學教授陳湘繁教授等人討論後，擬定照養及野放計畫，照養7個多月上月12日野放，今天傳出「蝠寶」已死亡的不幸消息。

花蓮分署表示，野放後的前兩周，每天由追蹤小組成員確認「蝠寶」日棲點，觀察到「蝠寶」偏好棲息在低矮樹叢內，體態行為皆顯正常，也有進食行為，應可在野外自行生活。

由於「蝠寶」日棲點不太隱密，為降低受犬貓或其他動物騷擾風險，還會將牠趕到較隱密處所。但本月6日上午追蹤發現，「蝠寶」的GPS發報器已掉落在日棲點周遭，現場只找到部分狐蝠皮毛及骨骸散落。

花蓮分署進一步下載「蝠寶」發報器點位資料，發現5日中午過後「蝠寶」就沒有再移動，推測5日前已死亡，沒有人為跡象，很可能遭受猛禽類攻擊。

花蓮分署今天遺憾宣布「蝠寶生命旅程落幕」，儘管如此，從照養、野訓到野放的過程，都讓相關獲得不少寶貴經驗，花蓮分署表示，感謝過程中許多民眾、專家學者協助，後續可結合現場線索進一步分析，提出台灣狐蝠在野外的可能風險因子，提升未來野放的成功率。