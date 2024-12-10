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野戰活春宮！獅子夫妻發情公開交配、水牛群飲水觀戰 攝影師竊笑

香港01／ 撰文：田中貴
1對雌雄獅子在樹下激情互動，不遠處有一大群水牛。（網上影片截圖）
1對雌雄獅子在樹下激情互動，不遠處有一大群水牛。（網上影片截圖）

「食色性也」，動物本能隨時會上演，野生動物來場「真‧野戰」亦屬正常。南非1名野生動物攝影師拍到「野戰活春宮」場面，1對雌雄獅子發情就地激戰，懶理附近有一群水牛，在「現場觀眾」眼前當眾親熱，而水牛群飲水時「被迫」觀戰，攝影師和其他人一邊拍攝，一邊忍笑，形成怪趣情況。

影片引來大量網友留言，大讚是「生態奇觀」、「真獅表演」、「你有你激戰，我有我觀戰，好和平」。

水牛變「現場觀眾」觀看獅子交配

野生動物攝影師斯卡託林（Alberto Scattolin） 不時在克魯格國家公園（Kruger National Park）拍攝動物生態，近日他拍攝到1對相信是夫妻關係的獅子正在交配，於是上載至facebook，引來其他媒體轉載。

影片長約3分鐘，但經過剪輯，可見1對雌雄獅子本身在樹下，不遠處有一大群水牛，相信獅子發情，雄獅爬在雌獅背後，然後加劇動作。一群水牛立即變成「現場觀眾」，其間雄獅望着水牛，大約半分鐘後停止動作，之後2獅分開。水牛全程觀戰，沒有做出騷擾行為，而斯卡託林和其他人則發出笑聲，但聲量極小。

水牛數量多 獅子亦有危險

許多網友笑說「只要獅子不尷尬，尷尬的就是水牛」、「之後就有獅子寶寶了」。

其他媒體指片中的獅子可能正值蜜月期，所以即使牠們見到水牛正在附近尋找水源，都決定懶理。雖然水牛是獅子的獵物，但現場有一大群水牛，而且數目頗多，對於2隻獅子而言都會構成危險，但相反雙方和平共處，交配還交配，飲水還飲水，「締造了開心結局」，成為大自然一幕「和諧」景象。

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文章授權轉載自《香港01》

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