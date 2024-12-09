海岸救回的受傷玳瑁、綠蠵龜康復 今野放重回海洋懷抱

基隆市政府今天和其他救援單位成員，將今年7月在八斗子大坪海岸救回的玳瑁，以及新北市政府10月間在貢寮海岸救回的綠蠵龜，一起帶到望海巷沙灘野放。救援團隊成員目送牠們回到海洋懷抱，滿心祝福。

基市府產業發展處表示，在大坪海岸救援成功的玳瑁取名「友寶」，在貢寮美艷山海岸救援的綠蠵龜取名「夏翠絲」。兩隻海龜都因被漁網纏繞，有明顯外傷，無法立即野放，並被送到中華鯨豚協會新北市海龜救傷站檢傷及復健。經過救援團隊成員照護，「友寶」和「夏翠絲」經評估健康已恢復到符合野放標準，

基市產發處長林鼎超、國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑、中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮和海委會海保署北基工作站、海巡署望海巷安檢所、國泰投信永續工作室、友達永續基金會等單位代表，還有約20名志工，今天齊聚望海巷沙灘執行野放任務。協助現場作業。

林鼎超說表示，基隆動保所今年已處理海龜通報救援案件14起，感謝海保署與各單位的協調合作，以及中華鯨豚協會對海洋生物救援的專業投入，提高海洋保育野生動物的存活率，未來歡迎更多志工加入，共同為海洋保育盡一份心力。

曾鉦琮說，台灣周邊海域共有5種海龜，其中玳瑁、綠蠵龜都列1級瀕臨絕種保育類野生動物。海龜因為漁業活動、環境汙染與棲地破壞，數量大幅下降，救援與保育工作刻不容緩。