高雄中毒野放黑鳶 1年半飛越中央山脈14次

去年2月在高雄農藥中毒的黑鳶小星星，經屏東科技大學保育類野生動物收容中心救治半個月野放。歷經生死關頭，牠不但順利重返天空，更締造1年半飛越中央山脈14次紀錄。

小星星去年2月在高雄大樹被人發現趴在地上奄奄一息，送往屏科大保育類野生動物收容中心救治，經檢驗嘔吐物中含高濃度農藥加保扶。屏科大獸醫為牠洗胃、點滴輸液治療，治療約半個月後，3月帶回拾獲地附近野放。

屏科大鳥類生態研究室自小星星野放起觀測，發現牠不斷在高屏與東部來回，1年半間累積14次飛越中央山脈紀錄，最近則是待在屏東。

屏科大野保所鳥類生態研究室博士後研究員洪孝宇今天告訴中央社記者，一般猛禽有領域性，會固定待在1個範圍，黑鳶則有腐食習性，此習性導致牠們較容易中毒；腐肉也不一定會出現在定點，因此移動範圍也較大，可能1天就會跨縣市移動。不過小星星可說是探索東部先鋒，以往未曾掌握黑鳶有東部族群，小星星在花蓮繁殖，也是研究團隊觀測到的花東繁殖首例。

洪孝宇說，黑鳶以往全台可見，經過1980年代開始的加保扶和老鼠藥毒害危機後，中部黑鳶已完全消失。2013年全台僅剩200多隻，所幸在禁用高濃度加保扶與停辦滅鼠週後，近年全台黑鳶數量已有緩慢成長。今年黑鳶數量約有800多隻，不過與1980年代前相比差別仍大，「危機還沒有消失」。

屏科大鳥類生態研究室臉書（Facebook）貼文指出，小星星剛野放那幾天，沿著荖濃溪往返高屏山區，連續通勤令人疑惑，沒想到只不過是小試身手；之後小星星一路飛到花蓮，成為追蹤個體中極少數會翻越中央山脈的黑鳶，空降黑鳶通勤榜首 ，一躍成為花蓮到高屏生活圈「最佳代言鳶」。

屏科大鳥類生態研究室表示，今年稍早小星星「淪陷在花蓮好山好水」，決定落腳繁殖。確認幼鳥孵化後，研究人員架設自動相機進行巢邊觀測，不料意外錄下幼鳥遭白鼻心捕食影像。全台進行監測黑鳶巢中，有9巢出現過白鼻心身影，其中4巢幼鳥被捕食，揭露白鼻心可能是黑鳶幼鳥最主要天敵之一。