花蓮海邊撿漂流木…驚見劇毒「僧帽水母」嚇死人 嚴重恐致命

颱風康芮襲台，強風豪雨為花蓮海岸線帶來超過1萬噸漂流木，經縣府公告指定區域後，上月23日開放撿拾，吸引許多民眾前往尋寶。沒想到有人在海岸發現有劇毒的僧帽水母，專家表示，僧帽水母的毒性會造成劇痛，提醒大家不要碰觸。

今天有民眾在臉書「花蓮同鄉會」貼文，指出花蓮海邊出現很多僧帽水母，幾乎在浪花打上來的地方都能看到，雖然大多數看起來乾癟，但如果要去花蓮海邊撿漂流木或堆木屋，請注意每一次腳步，尤其是帶小孩來玩的家長，勿在海邊赤腳，一定要注意安全。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，雖然僧帽水母在東部海岸不經常看到，不過一段時間會發現其蹤影。而僧帽水母有毒，碰觸到會造成劇痛，毒素可能影響人體機能，嚴重甚至致死，提醒民眾就算僧帽水母確認死亡，仍不要隨意碰觸。