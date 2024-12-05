快訊

真相浮出？虛擬幣調查師座車被前後夾殺 還原陳梅慧遭奪命全經過

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳頭潛鴨數量破千近年最多 龍鑾潭過冬雁鴨群聚

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
鳳頭潛鴨群。圖／劉川提供
鳳頭潛鴨群。圖／劉川提供

時序已入冬，候鳥陸續飛抵恆春半島龍鑾潭準備度冬，一批批雁鴨鳥群將潭面點綴地非常熱鬧，其中，龍鑾潭最具代表性的鳳頭潛鴨，據長期關心龍鑾潭野鳥生態的劉川觀察，11月已突破千隻，是近年來最大量，今年他已觀察到15種雁鴨。

劉川說，鳳頭潛鴨是龍鑾潭數量最多的鴨種，今年11月突破千隻門檻，是近年來最大量，在潭周邊不斷陸化的狀況，非常不容易。今年迄今已記錄到15種雁鴨，包括羅文鴨、棉鴨、青頭潛鴨、斑背潛鴨等，而雁類則只有白額雁。

其中青頭潛鴨與斑背潛鴨數量少又難辨認，很不容易發現，尤其長相近似鳳頭潛鴨的斑背潛鴨，混在一大鴨群中非常考驗眼力。青頭潛鴨因只存在於亞洲，不少歐美鳥友不遠千里前來，就是為了一睹其風采。

劉川說，不同於伯勞、赤腹鷹、灰面鵟鷹等只過境台灣，鳳頭潛鴨是冬候鳥，大多數會留在台灣過冬，有些則繼續南遷。而留在台灣過冬的數量要等到12月中下旬才會穩定，每年也會固定於此時進行年度鳥調，到時會有更精確的數字統計。

他說，水鴨分為潛水鴨和浮水鴨，覓食與生活習慣不同，浮水鴨多在晚上於潭的四周淺灘覓食，白天休息。龍鑾潭這些年來陸化太嚴重，導致浮水鴨棲地縮減，數量減少很多，像以前上百隻的小水鴨，現在僅剩20、30隻，尖尾鴨也是。

今年記錄的15種雁鴨包括，花嘴鴨、小水鴨、白眉鴨、羅文鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、赤膀鴨、綠頭鴨、棉鴨、鳳頭潛鴨、斑背潛鴨、紅頭潛鴨、青頭潛鴨、白額雁。

青頭潛鴨雌。圖／劉川提供
青頭潛鴨雌。圖／劉川提供
白額雁。圖／劉川提供
白額雁。圖／劉川提供
羅文鴨。圖／劉川提供
羅文鴨。圖／劉川提供
棉鴨。圖／劉川提供
棉鴨。圖／劉川提供
紅頭潛鴨雌。圖／劉川提供
紅頭潛鴨雌。圖／劉川提供

生活習慣 野鳥 鳥群

延伸閱讀

二級保育類水鳥珍稀「巴鴨」 現身新竹市金城湖

搶推運動觀光！ 新北寶可夢路跑吸2.5萬親子同樂

單車賞鳥漫遊山海圳 台江國家公園候鳥季登場報名不等人

高雄茄萣野鳥排遺檢出禽流感 防檢署籲業者警覺

相關新聞

鳳頭潛鴨數量破千近年最多 龍鑾潭過冬雁鴨群聚

時序已入冬，候鳥陸續飛抵恆春半島龍鑾潭準備度冬，一批批雁鴨鳥群將潭面點綴地非常熱鬧，其中，龍鑾潭最具代表性的鳳頭潛鴨，據...

影／超萌飛鼠…宜蘭聖母山莊步道「白面鼯鼠」現蹤 模樣超可愛

通往宜蘭「抹茶山」的聖母山莊步道，今天凌晨被山友發現「白面鼯鼠」停在樹枝，前肢擺放胸前，一雙圓滾滾、靈動又無辜的雙眼，讓...

虎斑幼貓左眼角膜潰瘍都是分泌物 獸醫提醒：皰疹病毒是致命殺手

貓咪眼睛有潰瘍，有可能是致命殺手皰疹病毒導致。新北市動保處日前接獲民眾通報，救援一隻左眼角膜受傷潰瘍的虎斑幼貓，所幸經獸...

二級保育類水鳥珍稀「巴鴨」 現身新竹市金城湖

新竹市香山濕地金城湖是全國知名的賞鳥景點，每年吸引大量水鳥聚集，隨著時序進入冬季，不僅能見到各式各樣的候鳥，最近還出現了...

【動物冷知識】虎鯨不是鯨、鱷魚的親戚是鳥類？一文破解動物界的真實謎團　

你知道嗎？跟鱷魚親緣關係最近的動物，不是蜥蜴也不是蛇，是小鳥喔！

爺爺上車「拎一袋黑白水果」放腳邊狂叫 奶兇身分曝網傻眼：第一次看到

有裝，但不多？一名網友搭乘大眾運輸時看見有趣的一幕，一名爺爺搭車時手上還拿著一袋東西，上車後便放在腳邊，仔細一看竟然是一隻小奶貓，超奇葩的「籠子」讓網友們看了大開眼界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。