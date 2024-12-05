鳳頭潛鴨數量破千近年最多 龍鑾潭過冬雁鴨群聚

時序已入冬，候鳥陸續飛抵恆春半島龍鑾潭準備度冬，一批批雁鴨鳥群將潭面點綴地非常熱鬧，其中，龍鑾潭最具代表性的鳳頭潛鴨，據長期關心龍鑾潭野鳥生態的劉川觀察，11月已突破千隻，是近年來最大量，今年他已觀察到15種雁鴨。

劉川說，鳳頭潛鴨是龍鑾潭數量最多的鴨種，今年11月突破千隻門檻，是近年來最大量，在潭周邊不斷陸化的狀況，非常不容易。今年迄今已記錄到15種雁鴨，包括羅文鴨、棉鴨、青頭潛鴨、斑背潛鴨等，而雁類則只有白額雁。

其中青頭潛鴨與斑背潛鴨數量少又難辨認，很不容易發現，尤其長相近似鳳頭潛鴨的斑背潛鴨，混在一大鴨群中非常考驗眼力。青頭潛鴨因只存在於亞洲，不少歐美鳥友不遠千里前來，就是為了一睹其風采。

劉川說，不同於伯勞、赤腹鷹、灰面鵟鷹等只過境台灣，鳳頭潛鴨是冬候鳥，大多數會留在台灣過冬，有些則繼續南遷。而留在台灣過冬的數量要等到12月中下旬才會穩定，每年也會固定於此時進行年度鳥調，到時會有更精確的數字統計。

他說，水鴨分為潛水鴨和浮水鴨，覓食與生活習慣不同，浮水鴨多在晚上於潭的四周淺灘覓食，白天休息。龍鑾潭這些年來陸化太嚴重，導致浮水鴨棲地縮減，數量減少很多，像以前上百隻的小水鴨，現在僅剩20、30隻，尖尾鴨也是。