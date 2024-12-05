影／超萌飛鼠…宜蘭聖母山莊步道「白面鼯鼠」現蹤 模樣超可愛

通往宜蘭「抹茶山」的聖母山莊步道，今天凌晨被山友發現「白面鼯鼠」停在樹枝，前肢擺放胸前，一雙圓滾滾、靈動又無辜的雙眼，讓人直呼「可愛」，這隻超萌寶寶乖乖停留片刻，讓山友們拍好拍滿。

三天兩頭就去走聖母步道的藍小姐今年凌晨大約4時，在位於聖母山莊步道3.1公里處，與其他山友一起發現這隻罕見的白面鼯鼠，夜色中飛鼠的雙眼顯得格外明亮，牠站在山林樹枝上，被山友發現雙眼亮光，吸引眾人對牠瞧個不停，前身短肢放在胸前，模樣很無辜。

「居然有超萌寶寶」，藍小姐說，有著白色的臉、圓圓耳朵與肚子，還有一根比身體還長的尾巴，毛毛蓬蓬，真的好可愛，又很療癒，牠乖乖讓大家拍很久，很幸運清晨就看到可愛萌寶，一整天心情都跟著好了起來。