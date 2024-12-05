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虎斑幼貓左眼角膜潰瘍都是分泌物 獸醫提醒：皰疹病毒是致命殺手
貓咪眼睛有潰瘍，有可能是致命殺手皰疹病毒導致。新北市動保處日前接獲民眾通報，救援一隻左眼角膜受傷潰瘍的虎斑幼貓，所幸經獸醫緊急手術和悉心照護，已順利康復，動保處提醒，貓咪若有呼吸道感染、鼻腔眼睛有黏液分泌物，通常都是感染皰疹病毒，要盡快治療。
動保處表示，通報民眾發現這隻虎斑幼貓時，左眼傷勢嚴重，眼角膜潰瘍，已影響健康。動保處立即安排專業獸醫師團隊診斷及評估後，決定進行緊急手術以挽救眼睛功能。
在術後的恢復期間，動保員和志工提供全方位的照護，包括每日的傷口清理與健康監控，起初小貓還會緊張不親近人，在經過訓練後也漸漸變的親人，且喜歡跟人玩遊戲，受傷的眼睛目前已恢復視力，生活不受影響恢復健康。
在經歷一段時間的休養康復後，虎斑幼貓不僅重拾健康，性格也愈加活潑親人，最終找到一個充滿愛心與責任感的新家。
獸醫師李建沛表示，造成貓咪角膜受傷原因很多，最常見為皰疹病毒感染引起，常造成貓呼吸道感染，鼻腔眼睛充滿黏液分泌物，甚至角膜潰瘍，對幼貓來說，此階段抵抗力還不強，若生病會非常嚴重且可能致命，不可輕忽，飼主應注意及早治療並定期帶家中寵物施打疫苗。
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