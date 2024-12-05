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二級保育類水鳥珍稀「巴鴨」 現身新竹市金城湖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有琵嘴鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有琵嘴鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供

新竹市香山濕地金城湖是全國知名的賞鳥景點，每年吸引大量水鳥聚集，隨著時序進入冬季，不僅能見到各式各樣的候鳥，最近還出現了稀有的二級保育類水鳥「巴鴨」，成為了愛鳥人士鏡頭的焦點。

香山濕地位於東亞澳水鳥遷徙線的中心，是許多跨洲遷徙型水鳥每年春秋兩季必經之地。新竹市政府也畫設為濱海野生動物保護區，並被評定為國家級重要濕地，每年從11月到隔年2月，超過百種的冬候鳥會來此過冬或是過境南遷，是觀賞水鳥的極佳場所。

新竹市野鳥學會指出，位於17公里海岸邊的金城湖，環境自然舒適，正是個理想的避風港，今年入秋以來，已經記錄到花嘴鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨、尖尾鴨、白額雁、豆雁等冬候鳥，令人興奮的是，最近還觀察到了巴鴨的身影。

新竹市野鳥學會指出，巴鴨屬於二級保育類水鳥，體型小巧、黃綠色相間的國劇臉譜配上俏皮的黑色眼眶，可愛的模樣相當吸睛。巴鴨是生活在水域小型水鳥，全球數量稀少，在度冬濕地環境漸遭破壞的情況下，被列為保育類動物。

新竹市野鳥學會表示，巴鴨對棲息環境的水質要求非常高，金城湖在今年經過清淤作業後，即迎來巴鴨度冬，正是提醒民眾要共同維護這片生態的美好，並感受自然環境的珍貴。

12月7日新竹市野鳥學會也將於客雅溪口的金城湖舉辦「2024年新竹市水鳥季」活動，周邊將設置鳥類觀察站、野鳥救傷解說站、螃蟹主題站、植物解說站、蝙蝠生態解說站、生態闖關遊戲站、濕地生態保育宣導站、生態用品展售等，活動時間自上午8點至下午3點半，歡迎民眾來金城湖畔享受賞鳥樂趣。

新竹市野鳥學會指出，金城湖還有花嘴鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有花嘴鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有花嘴鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有花嘴鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供
稀有的二級保育類水鳥「巴鴨」現身新竹市香山濕地金城湖，成為了愛鳥人士鏡頭焦點。圖／新竹市野鳥學會提供
稀有的二級保育類水鳥「巴鴨」現身新竹市香山濕地金城湖，成為了愛鳥人士鏡頭焦點。圖／新竹市野鳥學會提供
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有小水鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供
新竹市野鳥學會指出，金城湖還有小水鴨等冬候鳥。圖／新竹市野鳥學會提供

新竹 濕地 野鳥

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