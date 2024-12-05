【動物冷知識】虎鯨不是鯨、鱷魚的親戚是鳥類？一文破解動物界的真實謎團　

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？跟鱷魚親緣關係最近的動物，不是蜥蜴也不是蛇，是小鳥喔！

有時候我們會因為某些動物的名字或外觀，來跟其他動物做連結，後來才發現他們之間的關係不單純！？ 今天我們來破解幾個動物真實面目的謎團吧！

對人類來說，虎鯨已經是非常有名的動物明星了！但如果從名字認識「虎鯨」的話，可能會以為他是什麼巨大的鯨魚，對吧？

其實啊，虎鯨他是體型最大的海豚！

虎鯨的體型巨大、力氣驚人，跟鯨魚同樣在海洋中是頂級掠食者，但他的DNA和其他海豚更為相似。 所以說，別再以為虎鯨就是大鯨魚了，他可是海豚界的「重型機車」！

胡兀鷲也是禿鷹家族中的一員，但跟其他禿鷹不同的是他不禿！！甚至還留起鬍鬚來！！

胡兀鷲與其他禿鷹家族最大的不同是，他不愛吃腐肉。禿鷹頭之所以禿，是因為他們會鑽進死去動物的屍體裡面翻找食物，頭上沒有毛就不會沾染太多的腐肉以免生病。 而胡兀鷲他們喜愛的是骨髓，他們有70-90%的食物都來自骨頭。他們也被稱為「骨頭壓碎機，因為他們會從高空將骨頭丟下，將骨頭砸成碎片後再食用。

因為胡兀鷲不需要想其他禿鷹一樣鑽進動物屍體中吃吃喝喝，自然而然就沒有禿頭的困擾，閒情逸致之下順便蓄鬍了！

最後一組很酷的動物關係，就是鱷魚和鳥類的親戚關係比鱷魚和蛇、蜥蜴或烏龜更近！

聽起來有點驚訝對吧？從外觀上我們更傾向鱷魚與蜥蜴、蛇跟烏龜是同類，但實際上，鱷魚和鳥類更像遠親。 這是因為鱷魚和鳥類屬於主龍類，他們擁有共同的祖先，也是與恐龍最有親緣關係的現代動物哦！

這些動物的名字或觀觀可能讓你對他們的真面目產生誤解，但事實上，他們背後的進化故事更為精彩，大自然就是這麼ㄧ個充滿驚喜的地方！

下次如果你聽到這些動物的名字或外觀，別急著下結論，隱藏在這些動物背後的真相更有趣呢！



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