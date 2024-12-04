動保處和陽明山國家公園公園管理處合作 助擎天崗水牛過冬

今年首波冷氣團來襲，臺北市動物保護處與陽明山國家公園管理處合作規劃擎天崗水牛過冬方案，陽管處已於11月28日在擎天崗水牛冬季庇護站先行補充草料，並隨時確認草料等物資充足，以提供水牛因寒冬山上植被營養不足時所需要的日常營養。

臺北市動物保護處表示，水牛是不耐熱亦不耐寒的物種，陽明山受冬季日照減少影響植被生長，長時間呈枯黃缺乏養分情形，若此時於氣溫驟降的雙重壓力下，可能讓水牛因氣溫過冷或得肺炎死亡。為避免水牛群因低溫及營養不良產生傷亡，動保處與陽管處共同規劃擎天崗水牛過冬方案，陽管處前已在擎天崗舊牛棚設置營養補給點，定期提供乾牧草、精料與鹽磚等過冬物資，已使水牛群於冬季植被變化所致營養稀缺的狀態下，可自庇護站攝取到所需的營養。陽管處亦將透過牛棚內所設置的監視器，持續觀察水牛使用庇護站之情形，及時補充過冬物資，並觀察水牛健康，若發現水牛出現虛弱等健康問題，亦會依水牛健檢醫療數據及獸醫師建議，進一步進行人道救援措施。

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