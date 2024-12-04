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全台最高獎額動保影片徵件 六福祭50萬獎品招中小學生

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福旅遊集團與莊福文教基金會共同攜手，針對國中小學童推動六福永續獎競賽，參賽者有機會獲得總值高達50萬元的獎品。六福/提供
六福旅遊集團與莊福文教基金會共同攜手，針對國中小學童推動六福永續獎競賽，參賽者有機會獲得總值高達50萬元的獎品。六福/提供

因全球氣候變遷，動物生存面臨重大危機，六福旅遊集團（2705）長期致力環境永續，與莊福文教基金會共同攜手，針對國中小學童推動六福永續獎競賽，參賽者有機會獲得總值高達50萬元的獎品，堪稱全台最高獎額動保影片徵件競賽，最大獎可入住關西六福莊，還有位處四鐵共構的台北六福萬怡酒店，且每位得獎者都能暢遊六福村。

六福永續獎徵件即日起至2025年3月16日止，以各種說書表演方式錄製3分鐘內影片，介紹犀牛、環尾狐猴、臺灣穿山甲其中1種保育動物，包含動物特徵、習性、生活方式，創意形式不拘，即可免費報名。

為讓比賽更具國際性，除將語文分為中、英文類，今年首度開放國外作品參賽並提供英文簡章，希望藉此吸引更多參賽者參與動物保育的倡議，讓家長及老師們更加關注孩子的永續素養與創新能力。

六福永續獎希望能藉此倡議聯合國永續發展目標SDG15陸域生態保育及維護生物多樣性，提升學童對全球及臺灣瀕危保育動物認知，培養孩子尊重生命的態度，並關注環境永續發展議題。

動物保育人員對地球陸域生態保護和動物園有許多重要貢獻，其中最必要的是擁有尊重動物生命和用心認識、照護動物的態度，達成動物、環境與人類的友善關係，進而共創永續美好生活。

生態保育

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