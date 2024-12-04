曹銘宗探索虱目魚身世 發現200根刺的台灣英雄
虱目魚有200多根刺，卻仍深受台灣人喜愛，甚至被稱為台灣英雄，作家曹銘宗及虱目魚專家盧靖穎共同撰寫「虱目魚的身世」一書，細數這尾傳奇之魚的故事。
根據貓頭鷹出版社新書資訊，虱目魚是台灣歷史最悠久的養殖魚，早在荷蘭人來到台灣以前，就有人在台南海邊興建魚池。今日虱目魚成為台灣代表性養殖魚類，更在1978年領先世界發展出「完全養殖」法。
本書由台灣文化偵探曹銘宗與虱目魚女王盧靖穎攜手合作，從養殖到料理，從營養價值到生態環保，將虱目魚最有意思的地方介紹給讀者。
曹銘宗在書序中表示，依司馬遷「史記」為人物立傳的標準：慷慨仗義、風流倜儻、把握時機、有功天下。如果有一部「台灣史記」，他想把虱目魚當成人物、寫入列傳，以彰顯虱目魚對台灣的重大貢獻。
不過一般民眾最好奇的還是虱目魚為什麼叫虱目魚，其實它不只一種名字，曹銘宗列舉日語「サバ」（saba），西班牙語的Sabalo，平埔族西拉雅語「麻虱」（與眼睛Mata諧音），以及台語「國姓魚」、「國聖魚」、「安平魚」等各種名稱。
此外，虱目魚苗人工繁殖及量產技術，台灣在1980年前後率先全球研發成功。本書找到當時最關鍵的兩名台灣人物：台灣水產養殖學者廖一久、台灣水產養殖業者林烈堂，細說從頭。
曹銘宗說，虱目魚是台灣的歷史之魚，也是未來之魚。當今人類面臨海洋漁源枯竭，虱目魚是符合永續發展的養殖魚類，也是解決糧食問題的優良魚種。台灣的虱目魚養殖技術領先全球，在生態保育、永續漁業上將扮演更重要的角色。
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