稀有「凍原豆雁」台東海濱公園現蹤 鳥友驚喜又擔心

台東海濱公園近日出現1隻像鵝又像鴨的大鳥逛大街，經鳥友鑑定，牠是從北方飛越千里落腳台東的稀有冬候鳥「凍原豆雁」。不過鳥友擔心海濱公園不少流浪狗出沒，恐危及這隻重量級嬌客。

這隻凍原豆雁，大約上月底就出現在海濱公園國際地標前的草皮上，有民眾說是鵝，也有民眾說是鴨，只見形單影隻的牠埋首不停地吃草，偶爾抬起頭警戒，有時也會走到馬路上走秀、逛大街，讓慕名而來的鳥友拍個過癮，非常親民。

但鳥友表示，海濱公園有許多流浪狗出沒，這隻大雁經常被狗追著跑，擔心牠能不能在當地平安度冬。根據資料記載，凍原豆雁身長66至80公分，為大型的灰褐色雁，繁殖於西伯利亞寒帶苔原，接近嘴喙端有黃色斑紋，遠看像口銜著一枚黃豆而得名，牠們在冬季遷移到日本，韓國及大陸中南部，在台灣為稀有冬候鳥，過去在台東的太平溪、利嘉溪及卑南溪口也有零星紀錄，凍原豆雁通常在陸地活動，以青草等植物為主食，因為也會啃食秧苗，所以農民多半不喜歡牠們。

另凍原豆雁與寒林豆雁是近親，長得極為相似，最主要的辨識方法在於凍原豆雁的前額到嘴基的角度較陡，寒林豆雁的前額相對平緩。

鳥友阿哲說，這隻凍原豆雁經過千里跋涉落腳台東，民眾如果到海濱公園，都有「雁遇」的機會，雖然這隻呆頭鵝非常平易近人，但也呼籲大家要善待嬌客，保持適當距離，以「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」為原則。