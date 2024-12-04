快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

稀有「凍原豆雁」台東海濱公園現蹤 鳥友驚喜又擔心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東海濱公園近日出現1隻像鵝又像鴨的大鳥逛大街，經鳥友鑑定，牠是從北方飛越千里落腳台東的稀有冬候鳥「凍原豆雁」。圖／民眾提供
台東海濱公園近日出現1隻像鵝又像鴨的大鳥逛大街，經鳥友鑑定，牠是從北方飛越千里落腳台東的稀有冬候鳥「凍原豆雁」。圖／民眾提供

台東海濱公園近日出現1隻像鵝又像鴨的大鳥逛大街，經鳥友鑑定，牠是從北方飛越千里落腳台東的稀有冬候鳥「凍原豆雁」。不過鳥友擔心海濱公園不少流浪狗出沒，恐危及這隻重量級嬌客。

這隻凍原豆雁，大約上月底就出現在海濱公園國際地標前的草皮上，有民眾說是鵝，也有民眾說是鴨，只見形單影隻的牠埋首不停地吃草，偶爾抬起頭警戒，有時也會走到馬路上走秀、逛大街，讓慕名而來的鳥友拍個過癮，非常親民。

但鳥友表示，海濱公園有許多流浪狗出沒，這隻大雁經常被狗追著跑，擔心牠能不能在當地平安度冬。根據資料記載，凍原豆雁身長66至80公分，為大型的灰褐色雁，繁殖於西伯利亞寒帶苔原，接近嘴喙端有黃色斑紋，遠看像口銜著一枚黃豆而得名，牠們在冬季遷移到日本，韓國及大陸中南部，在台灣為稀有冬候鳥，過去在台東的太平溪、利嘉溪及卑南溪口也有零星紀錄，凍原豆雁通常在陸地活動，以青草等植物為主食，因為也會啃食秧苗，所以農民多半不喜歡牠們。

另凍原豆雁與寒林豆雁是近親，長得極為相似，最主要的辨識方法在於凍原豆雁的前額到嘴基的角度較陡，寒林豆雁的前額相對平緩。

鳥友阿哲說，這隻凍原豆雁經過千里跋涉落腳台東，民眾如果到海濱公園，都有「雁遇」的機會，雖然這隻呆頭鵝非常平易近人，但也呼籲大家要善待嬌客，保持適當距離，以「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」為原則。

台東 流浪狗

延伸閱讀

議員揭湖口老街旁流浪狗追人 縣府：列管中、加強巡查

前保險桿被拆車主認不得竟是牠做的 雲林北港傳出多人受害

走失鳥處置挨批 高市動保處：協尋公告非必要事項

N44野放黑面琵鷺再現蹤嘉義 鳥友連2年同地尋獲歎奇緣

相關新聞

稀有「凍原豆雁」台東海濱公園現蹤 鳥友驚喜又擔心

台東海濱公園近日出現1隻像鵝又像鴨的大鳥逛大街，經鳥友鑑定，牠是從北方飛越千里落腳台東的稀有冬候鳥「凍原豆雁」。不過鳥友...

螺絲釘固定破龜殼 遭疑虐待動物

新北市動保處日前接獲民眾通報，救援一隻龜殼裂開的巴西烏龜，民團昨到市府前陳抗，指控動保處委託的動物救援獸醫院，竟用工業用...

男子收養第一隻浪貓後情況逐漸失控！開雜貨店直接轉行變貓咖

一名雜貨店老闆自從收編了第一隻流浪貓當店貓後，整間店的貓咪就越來越多，全盛時期店內甚至有超過8隻貓咪，老闆也打趣的說「自己根本就是把雜貨店硬生生開成貓咪咖啡廳」。

8+9貓打疫苗氣炸！往獸醫師後腦「大力巴下去」 結局曝光奴才急道歉

把獸醫師跟飼主都嚇壞了。一名飼主先前帶著貓咪去打疫苗，但愛貓相當不配合讓獸醫相當頭痛。沒想到貓咪被抱起來的時候，竟然順手一掌就往獸醫師後腦巴下去，讓奴才只能連忙跟獸醫師道歉。

全家帶貓看醫生一路超安靜！回程「高分貝狂喵」下秒才發現事情大條了

一名女子和家人把愛貓送去獸醫院看病，貓咪一路上都很安靜，結果回程路上竟然瘋狂大聲喵叫起來，一開始家人想說到底是怎麼回事，後來才發現他們竟然把爸爸忘在獸醫院沒有載回家，連忙掉頭回去把爸爸載回來。

超純哈士奇聽到有人叫名字 「連續定位失敗」開機慢到認不出主人：你誰啊

狗是狗，哈士奇是哈士奇。一名飼主在戶外叫著自己的愛犬，二哈聽到後不斷來回張望，懷疑到底是誰在叫自己的名字。連喊三次名字哈士奇才終於聽聲辨位成功，但仍然認不出眼前的人到底是誰，開機時間長達數十秒被網友笑說這隻肯定是純種的了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。