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新竹毛小孩運動會12月7日登場 全新萌寵走秀開始報名

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市將於12月7日舉辦毛小孩年度盛事「毛小孩運動會」，現場更安排小丑魔術秀等舞台表演，還有多元趣味競賽及主題講座。圖／新竹市政府提供
新竹市將於12月7日舉辦毛小孩年度盛事「毛小孩運動會」，現場更安排小丑魔術秀等舞台表演，還有多元趣味競賽及主題講座。圖／新竹市政府提供

新竹市將於12月7日舉辦毛小孩年度盛事「毛小孩運動會」。產發處表示，今年活動全新推出「PET你去逛街」競賽，邀請飼主為家中萌寵精心打扮，化身閃耀動物巨星參加時尚走秀，現場更安排小丑魔術秀等舞台表演，還有多元趣味競賽及主題講座。

新竹市產發處長許智堡指出，今年毛小孩運動會在樹林頭公園登場，除了經典的寵物趣味競賽、精采舞台表演，以及各式特色商品攤位外，更特別與新竹市動物友善店家攜手推出消費送好禮活動，即日起民眾只要於指定動物友善店家消費滿額，即有機會獲得精美禮品，數量有限，送完為止。

新竹市動保所表示，目前台灣的鼬獾等野生動物仍有狂犬病傳播的風險，呼籲飼主們，愛牠一定要每年帶牠施打疫苗，此次活動中動保所也加碼免費狂犬病疫苗暨寵物晶片注射活動，讓寵物們在活動當天不僅能開心奔跑盡情玩耍，還能免費打疫苗永保健康。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極規畫寵物專屬的公共環境，除了現有的左岸狗狗公園及興學寵物公園外，市府以「一區一寵物公園」為目標，逐年新增建置各區的寵物公園，希望讓更多的飼主帶寵物一同前來竹市遊玩，竹市也有超過70動物友善店家加入行列。

新竹市動保所補充，毛小孩趣味競賽採網路報名，活動詳情請搜尋「2024毛小孩運動會」臉書（https://www.facebook.com/maobaby2019/?locale=zh_TW），歡迎飼主們踴躍報名，與毛孩共同創造難忘的歡樂回憶。

新竹市產發處表示，今年活動全新推出「PET你去逛街」競賽，邀請飼主為家中萌寵精心打扮，化身閃耀動物巨星參加時尚走秀，現場更安排小丑魔術秀等舞台表演，還有多元趣味競賽及主題講座。圖／新竹市政府提供
新竹市產發處表示，今年活動全新推出「PET你去逛街」競賽，邀請飼主為家中萌寵精心打扮，化身閃耀動物巨星參加時尚走秀，現場更安排小丑魔術秀等舞台表演，還有多元趣味競賽及主題講座。圖／新竹市政府提供
新竹市產發處長許智堡指出，今年毛小孩運動會在樹林頭公園登場，除了經典的寵物趣味競賽、精采舞台表演，以及各式特色商品攤位外，更特別與新竹市動物友善店家攜手推出消費送好禮活動。圖／新竹市政府提供
新竹市產發處長許智堡指出，今年毛小孩運動會在樹林頭公園登場，除了經典的寵物趣味競賽、精采舞台表演，以及各式特色商品攤位外，更特別與新竹市動物友善店家攜手推出消費送好禮活動。圖／新竹市政府提供

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