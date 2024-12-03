巴西龜殼裂掉…新北獸醫用螺絲釘固定 遭民團疑虐待動物

近日有民眾舉發，新北市動保處接獲民眾通播，救援一隻龜殼裂開的巴西烏龜，台灣清新3.1連線指出，該獸醫院居然用工業用螺絲釘鎖上龜殼治療，質疑是在虐待動物，要求新北市政府對此事件說清楚。動保處表示，若有不當醫療行為，將依委託契約第13條終止醫療委託合約，並依據獸醫師法裁罰。

台灣清新3.1連線今日共10人手拿烏龜受傷照片，到新北市政府大門口陳情，召集人賴立竹表示，本次疑似虐待烏龜案，竟發生在動保處委託的動物救援獸醫院，相當諷刺，為何從高處跌落受傷的烏龜龜殼裂開，送到動保處委辦獸醫院，獸醫師竟用工業用的螺絲釘將龜殼鎖上。

賴立竹表示，從照片上看到烏龜的痛苦及無奈，眼睛留著淚，身體流著血，到底是治療還是虐待？治療烏龜龜殼裂開的方式有許多種，為何選擇這樣不人道及殘忍的方式。

台灣清新3.1連線也要求，疑似虐待的獸醫師，若違反動保法，也應立刻解除簽約動物救援獸醫院資格，並撤除開業資格及獸醫師資格，同時檢、調、廉應主動偵查，該間動物醫院是否有涉及詐領公費救援動物預算。

動保處表示，本處遴選合作醫療委託動物醫院，其獸醫師須具備獸醫師執照及開業執照，且無違反動保法、獸醫師法等相關情事，該醫院為合格動物醫院。

動保處表示，近日接獲人陳案，發文請動物醫院說明，上周五收到醫院陳述意見書，檢視病歷及處置過程，醫療處置皆屬合理，獸醫師並無虐待動物或傷害動物之情事。陳情人有疑慮應提供相關事證，非偏頗性推測，動保處秉持毋枉毋縱的態度，依法審查該案處置過程。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，烏龜是外骨骼動物，本就要靠骨板、骨釘固定，甚至以前看過獸醫用塑鋼土補裂掉的龜殼，這也是國外在使用的，只要可以把骨頭之間固定就會重新」長回去，最重要是做好消毒不要感染。