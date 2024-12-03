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基隆八斗子欖蠵龜海面漂浮 潛水教練開船急救援救治中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆八斗子欖蠵龜海面漂浮，潛水教練開船急救援救治中。圖／王銘祥提供
基隆八斗子欖蠵龜海面漂浮，潛水教練開船急救援救治中。圖／王銘祥提供

基隆八斗子海域昨天上午有行經娛樂船上的釣客，發現海面有一隻欖蠵龜在海面上漂浮，海巡單位獲報後通知中華鯨豚協會，資深救難、潛水教練王銘祥開船前往救援，在茫茫大海中找到海龜。中華鯨豚協會檢傷後發現狀況不是很好，正在救治中。

資深救難、潛水教練王銘祥昨天上午11點多接獲通報，開里海號潛水浮潛海釣觀光船前往救援海龜。他說，接獲一通電話海龜救援任務，立馬出動找尋，大海茫茫要找到真是靠運氣，繞了一大圈總算找到一隻欖蠵龜帶回醫療。

王銘祥表示，外表看起來沒有外傷，也沒有被漁網纏，但活動力很差，可能生病無法游動，當時發現時就在海面上漂浮，開船到海龜旁救起。

中華鯨豚協會今天表示，這隻欖蠵龜經檢傷發現狀況不太好，正在救治中，為體長60多公分成年龜，是何原因造成漂浮、生病，還要進一步檢查。

中華鯨豚協會全世界現存共有七種海龜，台灣海域可以看見五種綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、革龜。海龜需要救援最主要就是牠們容易因為生病、受傷、誤捕、汙染、魚網纏繞等多原因而擱淺海邊，如果還活著就必須要緊急處理，增加活命的機會。

基隆 教練 海龜

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