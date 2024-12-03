u故事／動物零安樂走過10年…她們兩人用策展專業 揭開兩敗俱傷的現實

周末來到青島東路上，許多為保護野生動物所舉辦的聯合展覽，攤位前小朋友雀躍地輕撫著蟒蛇，擁抱它，讓其纏繞在自己的雙臂之間。遊走展覽攤之間，民眾背包上配有「犬貓有家 不遊蕩」等口號標語，肩膀上的鳳頭鸚鵡乖巧地停留眺望遠方。現場所見，陪伴民眾前來參與稍後遊行活動的寵物，不僅有常見的伴侶動物貓狗，更是充斥如爬蟲類、兩棲類及鳥類等，不怕生地與熱情民眾接觸合照。講解志工對民眾普及野生動物的現況處遇，「因為外型與長期印象，有些民眾看到牠們感到危險害怕，但其實牠們大多數很膽小。」彷彿是一場大型嘉年華會，讓喜好動物的民眾彼此接觸交流。

其中，以石虎、穿山甲與草鴞等台灣瀕危動物作為插畫主題，文藝風格設計的「適得其所【以動保挺野保】巡迴展」展覽攤位前， 挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋，正忙碌地穿梭在展覽攤位傘棚下，與大人小朋友們說明挺挺倡議多年的理念。共同創辦人梁淑清受訪表示，「其實我們一開始也是很贊成TNR(Trap（誘捕）、Neuter（絕育）、Return（回置）)這件事情，這十年來走下來後才發現，它只是一個過程，絕對不能是一個最終的手段。」「當然，零撲殺這件事情是一個很美好的，最後的最終世界 」她們認為動物的安樂死，是當所飼養或收容老病殘因素導致動物福利低落，在專業獸醫人士認定後給予人道安樂，這是一種動物醫學與動物福利學下的考量，她認為因為現階段的社會大眾將安樂死視為撲殺，導致政府不敢進一步探討這樣的方案。但現況是流浪犬貓與野生動物共存困難，生態失衡，在有限的社會資源下，受傷害的是所有動物。「犬貓是伴侶動物，牠們不屬於野外，是不應該放回外面環境的。」

挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋應邀壓軸上台，對流浪動物整體管理策略與方式，提出了具體且考量到資源有限性與社會接受度的建議方案。首先對TNR提出幾項質疑，「執行TNR的經費總額年年上升，但在外遊蕩的米克斯數量卻依然沒有變少。」她根據清大助理教授顏士清所提供於陽明山所作調查，遊蕩犬斷肢與皮膚病比例，認為遊蕩犬在外的生存品質亦無法兼顧。這樣的結果，令她感嘆現況遊蕩犬貓與野生動物正面臨兩敗俱傷。她也舉國際案例土耳其為例，其2004年通過5199號動物保護法，成為全球第一個廢除安樂死的國家；卻在2024年通過新法恢復動物安樂死，流浪犬隻問題導致爭議死傷事件引發譁然所致。

2014年挺挺動物應援團以社會企業形式成立，而非可接受捐款的非政府組織(NGO)；詢問劉偉蘋經費來源該從何而來？她對此解釋「我必須找有經費案子，必須剛好是我關心的、擅長的，我還蠻喜歡拿政府標案，因為我比任何活動企劃公司都理解動保議題，也更在乎動物處境。」她也表示對挺挺的企劃能力與設計專業的信心，可將珍貴的公共資源最大化善用，發揮對社會正向影響力；「有些NGO可能會擔憂拿政府標案影響監督能力，但我同步監督該講的從來沒少過。」她表示，之所以選擇社會企業形式，認為進行敏感議題的倡議才能不必顧忌失去捐款。

但劉偉蘋也坦言「挺挺的企業模式做得不好。」劉偉蘋英國進修歸國後，進入知名外商公司多年的企劃策展經驗出身，與共同創辦人梁淑清平面設計專業，與許多生態專業學者蒐集研究資料，將複雜的議題用專業轉化成一般大眾能理解的形式；她們認為必須將每一場動保推廣活動做得精緻而美麗，才能邀請更多民眾願意走進展覽接觸倡議的議題。在精緻的策展文宣包裝下，大多數初次接觸挺挺動物應援團的民眾表示驚訝，這背後執行團隊僅依靠兩人。這一路以來，堅定實踐動物保護議題的她們，面對的是現實與理想的碰撞，犧牲生活品質與收入；與彼此為了堅定實踐理想，多年來的默契相挺。