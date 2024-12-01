南市水雉突破3000大關創新高 保育人士欣喜

保育團體今天公布大台南水雉普查數量，突破3000大關來到3030隻，數量創歷年來新高，令保育人士欣喜不已。

台南官田水雉生態教育園區、台南市野鳥學會等保育團體從2015年開始與生物多樣性研究所共同研議，將台南地區冬季水雉調查固定在12月第一個禮拜日上午進行水雉調查，今上午調查員分別至個別樣區中進行調查，中午11點前結束調查並將調查結果回報回水雉園區，統計出當年度水雉整體數量。

今年菱角鳥大調查共有38里52樣區大都分布在官田、麻豆、下營附近，今年新增白河大竹里，由111位調查員一同參與，來自新竹、台中、彰化、嘉義、台南與屏東鳥友一起共襄盛舉，很多鳥友都是每年固定參與，新年也出現很多新面孔。依循鳥會傳統老鳥帶新鳥，也有來自南部各大學學生參與；分別是嘉義大學與屏東科技大學學生，嘉義大學生物資源學系鳥類生態研究室老師蔡若詩，更帶著20位學生一起來參與。

今年因連續降雨且遭遇颱風威脅，外界對水雉數量都相當憂心，調查員發現很多菱角田農民正採收菱角，鳥多集中在某些人為較少干擾的區域。

其中，有一塊田區就發現114隻水雉，研判可能與今年雨量多，官田菱角田面積增加60公頃，水雉也多了些可以繁殖的棲息地，經統計，今年水雉數量增加148隻，族群數量突破3000隻，經統計共計3030隻，其中，以官田南廍里3個調查點共565隻最多。

水雉生態教育園區主任李文珍說，棲地改善及農民朋友保育觀念落實等因素，都是水雉數量增加主因，謝謝外界對於這群嬌客的長期呵護終於開花結果。