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甲安埔愛鄉青年協會爭取3場免費貓犬絕育 近200隻貓犬完成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市甲安埔愛鄉青年協會今天在大安區聯合里民活動中心辦理貓犬三合一活動。圖／台中市甲安埔愛鄉青年協會提供
台中市甲安埔愛鄉青年協會今天在大安區聯合里民活動中心辦理貓犬三合一活動。圖／台中市甲安埔愛鄉青年協會提供

台中市甲安埔愛鄉青年協會從今年10月20日起在外埔區、大安區及大甲溪北地區共舉辦3場免費貓犬「三合一」活動，為近200隻貓犬完成絕育、植入晶片及施打狂犬病疫苗，為毛小孩主人節省超過百萬元的費用，今天在大安區聯合里民活動中心辦三合一活動，毛小孩主人參加踴躍。

台中市甲安埔愛鄉青年協會今天在大安區聯合里民活動中心辦理貓犬三合一活動，來自南埔里的莊姓男子帶愛犬參加三合一貓犬絕育活動，他表示，偏鄉地區經常都會看到很多流浪貓犬，數量逐年增加，如果沒有將貓犬盡早絕育及植入晶片，將來流浪貓犬還會越來越多，他才趕快帶愛犬來做絕育。

大安區長許宏綺表示，越偏鄉流浪貓犬越多，過去公所會透過很多管道宣導，鼓勵民眾做貓犬絕育，近年已漸成效，很感謝甲安埔愛鄉青年協會，出錢出力來大安辦理貓犬三合一活動。

台中市動保處表示，動保法規定貓犬未絕育可罰5到25萬，未依規定植入晶片可罰3000元至1萬5000元，動物傳染病防治條例規定，貓犬每年未施打狂犬病疫苗可罰3至15萬。呼籲民眾若有領養貓犬，應盡速為貓犬完成絕育、植入晶面及施打狂犬病疫苗。

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源表示，全台流浪貓犬數量粗估近30萬隻，逐年增加，貓犬未接受絕育措施，不僅影響市容，甚至有時更會有追咬路人的情況，為社會帶來許多問題及交通事故。

吳中源感謝台中市動保處指導與台灣動物保護協進會對這次活動全力協助及指導，也感謝大甲、大安與外埔區公所提供場地，讓3場免費貓犬三合一活動成功圓滿，未來協會將爭取更多類似活動，並把活動帶入社區。

台中市甲安埔愛鄉青年協會今天在大安區聯合里民活動中心辦理貓犬三合一活動。圖／台中市甲安埔愛鄉青年協會提供
台中市甲安埔愛鄉青年協會今天在大安區聯合里民活動中心辦理貓犬三合一活動。圖／台中市甲安埔愛鄉青年協會提供

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