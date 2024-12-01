赤腹鷹南遷度冬 桃園虎頭山系看得到…觀測破5千隻
桃園市野鳥學會9月在虎頭山停機坪數鷹平台觀測到5487隻赤腹鷹，理事長劉義仁說，雖然桃園數量較墾丁少，但林口龜山交界的虎頭山系這幾年來平均都有5千隻以上數量，反映桃園市在猛禽過境遷徙路程中扮演重要角色。
劉義仁表示，動保團體9月時在墾丁凌霄亭記錄到16萬隻赤腹鷹，桃園雖僅占其3.4％，不過墾丁凌霄亭的觀察時間是從5時30分至12時，野鳥學會的志工則是利用每天上班前的6時30分至9時抽空調查，加上地理位置不同，因此不影響虎頭山系作為赤腹鷹北台灣重要遷徙路線的地位。
長庚大學教授簡昆鎰在虎頭山觀察赤腹鷹長達30年，他表示，秋天過境台灣的猛禽中，最有名的當屬俗稱國慶鳥的灰面鵟鷹，依據台灣猛禽研究會在墾丁的統計，灰面鵟鷹每年10月過境台灣總數大約在10萬隻上下，數量最多的則是身型小一號的赤腹鷹，每年都超過20萬隻。
簡昆鎰說，赤腹鷹8月底開始從大陸華中、華北及日韓一帶往南遷徙，9月東北季風還沒開始，由韓國南下的赤腹鷹有不少是走硫球列島的路線，比較有機會過境北台灣，是桃園地區觀察猛禽過境的最佳時期。
簡昆鎰也說，等到10月東北季風漸強，輪到灰面鵟鷹開始啟程，飛行路線可能受在大陸出海地點的風向、風速，及靠近台灣局部的雨區所在等因素影響，遷徙猛禽登陸地點就會被吹往新竹以南，加上灰面鵟鷹跨越海峽登陸桃園的時間大約從10時30分才開始，這時間沒有人力觀察紀錄，因此虎頭山只記錄赤腹鷹，卻較少有灰面鵟鷹。
劉義仁表示，從林口台地的大古山到龜山楓樹坑一帶，由於早年林口特定區畫設，開發較少林木蓊鬱，是野鳥在北台灣的重要棲地，更是遷徙性猛禽不可或缺的中途綠洲，這幾年除了猛禽、少見的綠鳩、灰山椒、佛法僧、針尾雨燕，甚至鷸科的水鳥都曾被記錄到，數鷹平台的數據為桃園市野鳥學會提供了寶貴的資料，也為未來的研究提供重要參考。
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