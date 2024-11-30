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有熊出沒！日本秋田市1男員工遭襲擊 警急出動無人機搜尋

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本秋田市一間超市今天上午6時過後發生熊入侵傷人事件，非新聞事件圖。示意圖／Ingimage
日本秋田市一間超市今天上午6時過後發生熊入侵傷人事件，非新聞事件圖。示意圖／Ingimage

日本秋田市一間超市今天上午6時過後發生熊入侵傷人事件，截至下午5時止，當地警方與市府等研判熊仍在超市內，雖然出動無人機，還是無法確認熊所在位置，正持續進行警戒。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，今天上午6時20分左右，秋田市土崎港西地區一間超市發生40多歲男性員工遭熊攻擊致傷事件。這名員工雖然頭部受傷，但意識清楚，無生命危險。

警方表示，事發時正值超市開門營業前，所以店內並無顧客，而約20名員工都已疏散。

直到下午5時止，警方與市府研判熊仍在超市內未離開，除了在出入口設置捕捉陷阱外，還出動無人機確認超市內部狀態，但熊可能進入拍攝死角區，目前還無法掌握熊所在的確切位置。

這間超市離JR秋田站約7公里，當地鄰近秋田港，附近還有警察署，是民宅與店家等林立之處。

根據秋田縣的熊出沒示警網頁，秋田市11月29日共有4件目擊亞洲黑熊出沒資訊，其中有人目擊到一頭體長約1公尺的熊在超市附近出沒。

住在超市附近的80多歲男性說，在這裡住了約30年未曾看過熊，「因為無法出門購物很困擾，希望相關單位能想辦法處理」。

另一位90多歲婦人也說，這一帶位處海邊，離森林很遠，熊要來到這裡也真的不容易，「雖然最近鄰鎮有人目擊到熊出沒，但我沒想到會來到這附近」。

日本 秋田 超市

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