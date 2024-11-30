台東鳥字典王克孝過世 為生態留下美好回憶

台東野鳥學會發起人王克孝日前過世，享壽71歲，他調查台東鳥類與生態不遺餘力、被譽為鳥字典，更是紀錄片「老鷹想飛」推廣幕後推手。王克孝今天出殯，為生態留下美好回憶。

台東野鳥學會在臉書貼文表示，王克孝於11月20日「離開我們了」。細數這些年來，不論是「熊鷹」分布調查、每年9月、10月「藥山-赤腹鷹及灰面鵟鷹」的數鷹、30餘年的賞鳥活動、生態攤位展覽解說、編寫及出版台東飛羽何處尋等，都可以看到王克孝的身影穿梭其中。

學會表示，外縣市鳥友到台東賞鳥，王克孝總是親自接待，對於想看的鳥種也是使命必達，想必大家都感受到「王老師」的熱情。提攜後進也是不餘遺力，曾擔任台東大學賞鳥社指導老師，將台東豐富多樣的野鳥生態深值於年輕鳥友心中，留下最美好的回憶。

學會表示，王克孝是學會的創會發起人之一，不但提供自家作為學會的會址及鳥友聚會的場所，也是很多小鳥傷鳥的中繼站，有到過王克孝家的鳥友，應該都有看過小鳥在家裡飛來飛去的景象。

台灣猛禽研究會理事張宏銘也在臉書貼文表示，王克孝早年與台東眾鳥友創立台東鳥會，深入台東高山、森林、平原、溪流、林道、海邊，調查台東的鳥類與生態不遺餘力。台灣各地到台東做研究的專家學者，鮮少沒跟王克孝打過交道，而且都能獲得鼎力相助。

張宏銘提到，2016年他剛好負責研究會老鷹想飛全台飛透透影片推廣，多次到台東巡迴，每回都受王克孝鼎力相助，協助規劃播映單位、安排交通食宿，甚至親到現場現身說法，對於老鷹想飛影片在台東偏鄉推廣有莫大的幫助。

張宏銘說，2021年9月他和被譽為「鳥人畫家」的何華仁到台東，王克孝帶他們到利嘉林道探訪熊鷹，下山途中，王克孝發現何華仁走路姿態有異，還囑咐回宜蘭後要趕緊到醫院再進行身體檢查，老友情誼深厚，「10月初的檢查發現何華仁兄的腦癌再度復發，至12月下旬平靜離世」。

台東莊姓鳥友今天接受中央社記者電話訪問表示，這幾天大家都很懷念王克孝，王克孝致力推動賞鳥活動與環境保護，對鳥會的貢獻可說是無人能及，也是台東的「鳥字典」。