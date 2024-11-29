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大陸冷氣團來襲...動物蓋毯子、擁抱取暖 北市動物園供薑湯去寒

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今年首波大陸冷氣團南下氣溫驟降，台北市立動物園從立冬起針對動物保暖已啟動各項禦寒措施，包含提供麻布袋讓猩猩們可以拿來保暖。圖／北市動物園提供
今年首波大陸冷氣團南下氣溫驟降，台北市立動物園從立冬起針對動物保暖已啟動各項禦寒措施，包含提供麻布袋讓猩猩們可以拿來保暖。圖／北市動物園提供

今年首波大陸冷氣團南下氣溫驟降，台北市立動物園從立冬起針對動物保暖已啟動各項禦寒措施，包括增加食物、噗乾草、麻布袋、電暖氣等，園內動物有些更會相互擁抱取暖，但也有不少動物如大貓熊、國王企鵝身上皮毛較厚，這種天氣正適合他們。

園方舉例，就草食動物而言，冬季的植物食材品質及總量遠不如夏季，會以增加精料和乾草來補充所需熱量及纖維；靈長類除提供薑粉及薑湯去寒外，會在食譜中增加一些熱量較高堅果做為實質能量及營養補充；而食肉目的大型貓科動物，則是相較於夏季平均多約10-20%的肉量，也有動物採取少動、少吃的策略來減少熱量的消耗例如棕熊及部分亞洲黑熊個體。

園方說，除了增加食物的攝取量外，動物禦寒保暖方式也和人們相近，例如獼猴會選擇相互擁抱取暖；紅毛猩猩、大猩猩、黑猩猩們會將保育員提供的麻布袋當作披風蓋在身上保暖，或是窩在電暖器的出風口享受陣陣熱風，保育員也會在室內地面鋪上厚厚乾草，讓動物們舒服的坐臥打盹。

有時水溫相對要比陸地溫暖，也會看到兩棲性動物如河馬、鱷魚會選擇待在水裡避寒。此外，動物園裡最需要保溫爬蟲動物，不論戶外溫度多低，都會盡量維持生態箱在攝氏30度左右，並提供保溫燈、夜燈、陶瓷燈及加溫板等作為輔助熱源，讓烏龜、蜥蜴、蛇等在冬天也備感溫暖。

園方表示，雖然有不少動物怕冷，但也有不少動物如大貓熊、國王企鵝身上皮毛較厚，這種天氣正適合他們。圖／北市動物園提供
園方表示，雖然有不少動物怕冷，但也有不少動物如大貓熊、國王企鵝身上皮毛較厚，這種天氣正適合他們。圖／北市動物園提供
今年首波大陸冷氣團南下氣溫驟降，台北市立動物園從立冬起針對動物保暖已啟動各項禦寒措施，獼猴會選擇相互擁抱取暖。圖／北市動物園提供
今年首波大陸冷氣團南下氣溫驟降，台北市立動物園從立冬起針對動物保暖已啟動各項禦寒措施，獼猴會選擇相互擁抱取暖。圖／北市動物園提供

保暖 動物園 河馬

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