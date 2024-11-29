聽新聞
0:00 / 0:00
改造老舊收容空間 八里動物之家打造露天貓籠還能曬太陽
新北共8間動物之家，但使用年限久設備老舊，八里動物之家改造設備，設置超大「露天貓籠」，也翻修陳年老舊犬舍圍網、整建防風及排水渠道設施、降溫設施及外牆彩繪等多項工程，讓整體視覺煥然一新，其他動物之家整建、新建工程也在陸續推動。
八里動物之家設置露天貓籠「八里喵喵屋」，貓咪可在特殊設計的貓跳台玩耍，還可以享受煦煦太陽，八里動保員劉可茵表示，以前所內貓咪活動空間都僅限於室內，現在可以看看外面的世界，也可慵懶到曬太陽，明顯可見貓咪比以前還開心。
此外，八里動物之家也修繕老舊犬舍圍網，犬舍屋頂增設6顆無動力通風球幫助降溫，整建防風及排水渠道設施應對劇烈氣候的衝擊，以及別出心裁的外牆彩繪工程，拉近民眾與動物之家的距離。八里動物之家獸醫師黃勁達表示，今年各項工程針對動物福利及環境安全做整體性評估，且經過全體八里同仁縝密規劃及設計，讓毛寶貝住得安心。
新北市動保處表示， 新北市各公立動物之家的修繕補強工程都持續進行中，除八里動物之家外，目前中和動物之家也整修朝長照園區發展、五股動物之家犬舍整建工程及瑞芳動物之家新建工程都在近期會陸續完工，盡力讓所有毛寶貝都能得到好的安置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言