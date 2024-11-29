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改造老舊收容空間 八里動物之家打造露天貓籠還能曬太陽

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
八里動物之家設置露天貓籠「八里喵喵屋」。圖／新北市動保處提供
八里動物之家設置露天貓籠「八里喵喵屋」。圖／新北市動保處提供

新北共8間動物之家，但使用年限久設備老舊，八里動物之家改造設備，設置超大「露天貓籠」，也翻修陳年老舊犬舍圍網、整建防風及排水渠道設施、降溫設施及外牆彩繪等多項工程，讓整體視覺煥然一新，其他動物之家整建、新建工程也在陸續推動。

八里動物之家設置露天貓籠「八里喵喵屋」，貓咪可在特殊設計的貓跳台玩耍，還可以享受煦煦太陽，八里動保員劉可茵表示，以前所內貓咪活動空間都僅限於室內，現在可以看看外面的世界，也可慵懶到曬太陽，明顯可見貓咪比以前還開心。

此外，八里動物之家也修繕老舊犬舍圍網，犬舍屋頂增設6顆無動力通風球幫助降溫，整建防風及排水渠道設施應對劇烈氣候的衝擊，以及別出心裁的外牆彩繪工程，拉近民眾與動物之家的距離。八里動物之家獸醫師黃勁達表示，今年各項工程針對動物福利及環境安全做整體性評估，且經過全體八里同仁縝密規劃及設計，讓毛寶貝住得安心。

新北市動保處表示， 新北市各公立動物之家的修繕補強工程都持續進行中，除八里動物之家外，目前中和動物之家也整修朝長照園區發展、五股動物之家犬舍整建工程及瑞芳動物之家新建工程都在近期會陸續完工，盡力讓所有毛寶貝都能得到好的安置。

八里動物之家改造設備，設置超大「露天貓籠」。圖／新北市動保處提供
八里動物之家改造設備，設置超大「露天貓籠」。圖／新北市動保處提供
八里動物之家修繕老舊犬舍圍網。圖／新北市動保處提供
八里動物之家修繕老舊犬舍圍網。圖／新北市動保處提供

八里 動物之家

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