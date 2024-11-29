改造老舊收容空間 八里動物之家打造露天貓籠還能曬太陽

新北共8間動物之家，但使用年限久設備老舊，八里動物之家改造設備，設置超大「露天貓籠」，也翻修陳年老舊犬舍圍網、整建防風及排水渠道設施、降溫設施及外牆彩繪等多項工程，讓整體視覺煥然一新，其他動物之家整建、新建工程也在陸續推動。

八里動物之家設置露天貓籠「八里喵喵屋」，貓咪可在特殊設計的貓跳台玩耍，還可以享受煦煦太陽，八里動保員劉可茵表示，以前所內貓咪活動空間都僅限於室內，現在可以看看外面的世界，也可慵懶到曬太陽，明顯可見貓咪比以前還開心。

此外，八里動物之家也修繕老舊犬舍圍網，犬舍屋頂增設6顆無動力通風球幫助降溫，整建防風及排水渠道設施應對劇烈氣候的衝擊，以及別出心裁的外牆彩繪工程，拉近民眾與動物之家的距離。八里動物之家獸醫師黃勁達表示，今年各項工程針對動物福利及環境安全做整體性評估，且經過全體八里同仁縝密規劃及設計，讓毛寶貝住得安心。