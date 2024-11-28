外來種綠鬣蜥全民公敵捕捉移除 嘉市飼主養蜥當寵物活招牌吸客
中南部縣市綠鬣蜥氾濫成災，目前繁殖期，農業部林保署日前邀多個縣市開會，達成組綠鬣蜥移除團隊決議，移除每隻250元，目標明年移除12萬隻。嘉縣與嘉大攜手組綠移除大隊；隔壁嘉市有2人登記養3隻綠鬣蜥當寵物，其中林姓飼主將綠鬣蜥當成日本料理店招牌寵物，受客人歡迎。
「綠鬣蜥像電影酷斯拉，受小朋友歡迎」，林姓飼主說，綠鬣蜥養5年關在籠子，取名「綠綠」，雜食性爬蟲不危險，放置日本料理店，受客人歡迎，他向市府登記飼養，不能違反動保法、野保法，不能野放，飼養過程未被咬過，綠鬣蜥尾巴很有力量，被掃到會受傷。
市府建設處農牧科說，農業部2020年公告禁止養綠鬣蜥，2名飼主公告禁止前，登記前養綠鬣蜥共3隻，市府未如嘉縣成立移除大隊發賞金，而是委託民間團體捕捉，接獲民眾通報出勤捕捉，去年共捕捉22隻，今年元月至今42隻，數量增加主因是強化捕捉工具，原僅使用捕捉網，今改採長柄套索，不易驚擾綠鬣蜥，捕捉率提高。
嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶說，原產於中南美洲綠鬣蜥，過去以寵物貿易大量引進，2015在高屏地區發現逸出野生族群後，數量漸漸攀升，已經廣泛分布中南部平地區域，常發生入侵農地造成農作物損壞。農業部組改前的農委會2020年將綠鬣蜥訂為有害外來物種，不得繁殖飼養，積極移除防治。
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