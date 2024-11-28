她度假到動物之家做志工「養出感情」 認養流浪犬帶回美國

新北市淡水動物之家收容一隻米克斯虎斑犬「安安」，遇到從美國返台度假做志工的葛倫太太，原本想待安安病況好轉再送回動物之家，沒想到培養出感情，最終決定認養帶回加州，並改名為Goldie。新北動保處說，為提高動物認養率，即刻起至年底，凡認養新北市動物之家犬貓，可獲得價值4000元寵福包。

愛狗僑胞葛倫在美國加州已飼養1貓1狗，其中的狗也是在台灣認養帶至美國，今年回台到淡水動物之家做志工，看到罹患趾間炎的安安。為轉移安安注意力，常帶安安出籠散步，漸漸培養出雙方默契，讓葛倫決定認養，近期帶往美國加州，並重新取名為Goldie。

淡水動物之家志工汪麗娟說，能讓安安跨國送養是難得經驗，跨國送養最需注意是檢疫需求，辦理出境程序須包含狂犬病疫苗紀錄、晶片及健檢資料，因各國檢疫要求不一樣，也須事先了解每個航空公司載送動物規定。

新北市動保處說，依據各國要求檢附相關證明文件，方能順利入境。為鼓勵民眾認養毛寶貝，只要到新北市8間動物之家認養毛寶貝，即可獲得「寵物白金卡」，享有終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等各項優惠福利。