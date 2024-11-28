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墾丁國家公園首度出現暗色怪鳥 罕見「紫水雞」現身龍鑾潭
現恆春半島正值候鳥過境時期，龍鑾潭是國家重要溼地，每到秋冬時節就有許多雁鴨水鳥到此棲息，恆春半島鳥類達人劉川近在龍鑾潭拍攝到罕見的「紫水雞」，是墾丁國家公園內首次紀錄，難得影像讓鳥界人士非常興奮。
劉川表示，月初時聽聞鳥友在龍鑾潭南岸拍到一隻「董雞」，不過經他描述後才發現不是董雞，可能是稀有的紫水雞。10日到龍鑾潭用望遠鏡掃描鴨群，果然發現一隻暗色怪鳥，立即拍照檢視，驚喜的發現確實是紫水雞，並初步研判是黑背紫水雞。
他說，依google資料，黑背紫水雞體長約38至40公分，主要分佈在馬來西亞、印尼及菲律賓等地。全身以暗黑色為主，從喉部往下延伸至前胸則呈現鮮豔的藍紫色，兩翼的前緣也是藍紫色（澳洲兩翼則是全黑），還有鮮豔紅色大嘴及紅色的額板 ，雙腳呈現淡紅色。
紫水雞在墾丁國家公園內是首次紀錄，國內也非常罕見。墾管處表示，秋冬時節龍鑾潭非常熱鬧，可欣賞到鳳頭潛鴨、花嘴鴨、小水鴨、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、赤膀鴨、綠頭鴨、白額雁等過境雁鴨。
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