【動物冷知識】不是用來咀嚼食物！地下建築師「門牙大又突」 竟是為了1作用

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？抹香鯨的嘴巴只有下排有牙齒！？

牙齒作為我們飲食吃飯重要的工具，在大自然裡也有許多特別的設計。今天就讓我帶大家一起看看這些動物牙齒背後的秘密吧！

首先來說說海象！你可能會想：「海象不是大象的親戚嗎？」

其實他們的名字雖然來自象牙，但在長牙的部位可是大不同！大象的象牙是門牙，而海象的象牙竟然是犬齒！

想像一下，一隻海象張開嘴巴，那兩顆大而彎曲的牙齒像兩把鋒利的弯刀，完美地適應牠們挖掘冰面、爬上岩石，甚至用來爭鬥或吸引異性。這兩顆象牙可是他們的「社交利器」，有時候還會被當作標誌，告訴大家他在海洋中的地位。

Happy mother’s day! Here’s a gorgeous pregnant naked mole rat pic.twitter.com/Mq9bbng8Hi — New Scientist (@newscientist) May 10, 2015

接著，讓我們來看看裸鼴鼠。這隻地下工程師可真不簡單！他們的牙齒長得有點特別，門牙超大且突出！

裸鼴鼠不是用這些牙齒來咀嚼食物，而是用來挖掘地道！當他們在地底下挖洞時，牙齒後面的嘴唇會自動緊閉，而且會有大約四分之一的肌肉組織用來閉合下巴，防止泥土進入嘴裡，這簡直是個自然界的地下建築師！

Sperm whales don't have teeth in their upper jaw, instead they just have sockets to fit the lower teeth pic.twitter.com/fhYXIA7rvK — Whoa City (@WhoaCity) April 24, 2020

最後，來到深海的王者——抹香鯨！這隻海洋巨人可是牙齒的另類演化代表。雖然他的下顎有大大的尖牙，但上顎的牙齒卻大多退化，埋藏在牙床裡。這就讓抹香鯨在閉上嘴巴時，下顎牙齒剛好扣進上顎牙槽，形成一個完美的咬合。

這種設計不是用來咀嚼的，而是因為他們的主要獵捕深海巨型烏賊，牙齒的設計能夠幫助他們抓牢這些身體咕溜的獵物，確保不會在捕獵時嘴滑（？

這三隻動物的牙齒結構真是各有特色，適應了它們各自的生活需求。從海象的象牙、裸鼴鼠的挖洞利齒，到抹香鯨的深海咬合機制，每一顆牙齒都透露著自然界無窮的智慧和進化的巧妙。下次再看到這些動物時，可以想想他們的牙齒，或許會發現更多奇妙的細節喔！

希望大家喜歡這篇關於牙齒的小故事，記得下次還要來聽更多有趣的動物冷知識喔！



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