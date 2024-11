【動物冷知識】不是用來咀嚼食物！地下建築師「門牙大又突」 竟是為了1作用

哈囉大家好,我是帽帽!

你知道嗎?抹香鯨的嘴巴只有下排有牙齒!?

牙齒作為我們飲食吃飯重要的工具,在大自然裡也有許多特別的設計。今天就讓我帶大家一起看看這些動物牙齒背後的秘密吧!

首先來說說海象!你可能會想:「海象不是大象的親戚嗎?」

其實他們的名字雖然來自象牙,但在長牙的部位可是大不同!大象的象牙是門牙,而海象的象牙竟然是犬齒!

想像一下,一隻海象張開嘴巴,那兩顆大而彎曲的牙齒像兩把鋒利的弯刀,完美地適應牠們挖掘冰面、爬上岩石,甚至用來爭鬥或吸引異性。這兩顆象牙可是他們的「社交利器」,有時候還會被當作標誌,告訴大家他在海洋中的地位。

接著,讓我們來看看裸鼴鼠。這隻地下工程師可真不簡單!他們的牙齒長得有點特別,門牙超大且突出!

裸鼴鼠不是用這些牙齒來咀嚼食物,而是用來挖掘地道!當他們在地底下挖洞時,牙齒後面的嘴唇會自動緊閉,而且會有大約四分之一的肌肉組織用來閉合下巴,防止泥土進入嘴裡,這簡直是個自然界的地下建築師!

