聽新聞
0:00 / 0:00

白冠雞現身大漢溪人工濕地

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
全身黑色的白冠雞有白色醒目的額板與嘴喙，會潛入水中採食水草。圖／新北高灘處提供
全身黑色的白冠雞有白色醒目的額板與嘴喙，會潛入水中採食水草。圖／新北高灘處提供

新北大漢溪沿岸的人工濕地水面近日熱鬧起來，可看到一群白面黑身的水鳥，是冬季早鳥白冠雞。新北高灘處今年打造生態浮島，並架設相機記錄野生動物活動，已經有不少動物光臨，預計將吸引更多鳥類。

高灘處指出，白冠雞與常年棲息在濕地的紅冠水雞同屬秧雞科，但牠們體型較大，額板與嘴喙呈白色，並且擁有特別的「瓣蹼」腳趾，可在水中行動更加靈活。與紅冠水雞相比，白冠雞還具備短暫潛水能力，常潛入水中採食水草，而紅冠水雞則只能在水面浮游覓食。

高灘處表示，每年冬季，白冠雞經常聚集成群，在大漢溪人工濕地群中，浮洲濕地和新海一期濕地都有，雖然數量不及宜蘭的魚塭，但可近距離觀察。

高灘處長黃裕斌說，今年新海一期濕地特別打造一個由椰纖毯、竹子、舊棉被等天然材料構成的生態浮島，並架設自動相機記錄野生動物活動，目前斑龜、紅耳泥龜、黃頭鷺、夜鷺、喜鵲、磯鷸等動物陸續現身，而白冠雞也成為浮島的常客。

黃裕斌表示，濕地的廣闊水域為白冠雞和冬季前來的雁鴨科鳥類提供理想的棲息場所，隨著浮島植被的自然生長，預計將吸引更多鳥類前來棲息，冬季很適合民眾觀察水面上鳥類，也有機會能目睹潛入水中覓食過程。

人工濕地 動物 新北

延伸閱讀

白冠雞有瓣蹼愛游泳 冬季現身大漢溪人工濕地

嘉縣輔導漁民友善防鳥網 避免鳥類遭纏繞喪命 漁業與生態共存

走過斷橋陰霾 五股觀音坑溪橋完工今啟用

永豐餘積極復育溼地 獲頒「濕地卓越貢獻獎」

相關新聞

白冠雞現身大漢溪人工濕地

新北大漢溪沿岸的人工濕地水面近日熱鬧起來，可看到一群白面黑身的水鳥，是冬季早鳥白冠雞。新北高灘處今年打造生態浮島，並架設...

才剛磨合…男友帶爸回家讓膽小貓崩潰傷人 她苦惱：如何重拾信任？

貓咪個性不如小狗般熱情黏人，不少人家中的喵星人都是透過長時間相處才培養出信任與依賴。如果家中的喵星人剛好個性敏感，又遇到主人帶陌生人見牠可能會導致好不容易建立的信任感瓦解。一名女網友在Dcard上求助，表示日前同居男友帶著父親來家裡看貓後，貓咪變得非常敏感，只要看到男友就會進入戒備模式，夾在愛貓與男友之間的她非常煩惱，詢問網友有沒有解決的辦法。

7周大白幼貓從2樓墜落受傷 新北動保處緊急手術救回

新北動保處10月接獲通報，有幼貓疑似從2樓摔落受傷，動保處立即派員救援，經檢查發現幼貓口腔內上顎因強烈撞擊造成上顎裂開，...

白冠雞有瓣蹼愛游泳 冬季現身大漢溪人工濕地

隨著天氣逐漸轉涼，新北大漢溪沿岸的人工濕地水面也開始熱鬧起來，已能看到一群「白面黑身」的水鳥現身，它們是冬季的早鳥主角—...

高雄、嘉義候鳥監測檢出禽流感 防檢署籲業者警覺

防檢署今天表示，接獲獸醫研究所通知，高雄市茄萣區1件雁鴨野鳥排遺與嘉義縣布袋鎮2件死亡黑面琵鷺，檢出H5N1高病原性禽流...

退役警犬被領養！領犬員親自將牽繩交給新飼主 情緒繃不住當場痛哭失聲

一名領犬員帶著退役的戰友簽下領養同意書，年齡屆滿退役的警犬即將交手到新飼主身上，領犬員因為無法接受多年戰友即將離開自己，竟當場痛哭失聲，讓全場的人眼眶都紅了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。