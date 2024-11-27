白冠雞現身大漢溪人工濕地

新北大漢溪沿岸的人工濕地水面近日熱鬧起來，可看到一群白面黑身的水鳥，是冬季早鳥白冠雞。新北高灘處今年打造生態浮島，並架設相機記錄野生動物活動，已經有不少動物光臨，預計將吸引更多鳥類。

高灘處指出，白冠雞與常年棲息在濕地的紅冠水雞同屬秧雞科，但牠們體型較大，額板與嘴喙呈白色，並且擁有特別的「瓣蹼」腳趾，可在水中行動更加靈活。與紅冠水雞相比，白冠雞還具備短暫潛水能力，常潛入水中採食水草，而紅冠水雞則只能在水面浮游覓食。

高灘處表示，每年冬季，白冠雞經常聚集成群，在大漢溪人工濕地群中，浮洲濕地和新海一期濕地都有，雖然數量不及宜蘭的魚塭，但可近距離觀察。

高灘處長黃裕斌說，今年新海一期濕地特別打造一個由椰纖毯、竹子、舊棉被等天然材料構成的生態浮島，並架設自動相機記錄野生動物活動，目前斑龜、紅耳泥龜、黃頭鷺、夜鷺、喜鵲、磯鷸等動物陸續現身，而白冠雞也成為浮島的常客。

黃裕斌表示，濕地的廣闊水域為白冠雞和冬季前來的雁鴨科鳥類提供理想的棲息場所，隨著浮島植被的自然生長，預計將吸引更多鳥類前來棲息，冬季很適合民眾觀察水面上鳥類，也有機會能目睹潛入水中覓食過程。