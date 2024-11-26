才剛磨合…男友帶爸回家讓膽小貓崩潰傷人 她苦惱：如何重拾信任？

貓咪個性不如狗狗熱情黏人，不少人家中的喵星人都是透過長時間相處才培養出信任與依賴。如果家中的喵星人剛好個性敏感，又遇到主人帶陌生人見牠，可能會導致好不容易建立的信任瓦解。一名女網友在Dcard上求助，表示日前同居男友帶著父親來家裡看貓後，貓咪變得非常敏感，只要看到男友就會進入戒備模式，夾在愛貓與男友之間的她非常煩惱，詢問網友有沒有解決的辦法。

原PO曝光故事經過，她表示自己有一隻養了12年的老貓咪，今年6月因為和男友開始同居，所以把貓咪從老家接來一起住，而牠本身就是比較神經質的貓咪，加上因為曾經被原PO爸爸打過不太喜歡男生。好不容易和男友磨合得差不多，覺得他們成為朋友，卻在男友帶爸爸來看貓後平衡一夕瓦解，而且比磨合前更警戒。她表示當晚貓咪躺在沙發上睡覺，男友怕牠會冷，就拿枕頭想圍住牠擋風，沒想到貓咪突然非常生氣，不僅哈氣還把男友抓到流血，這是連以前都不曾有過的反應，讓兩人都非常震驚。

原PO表示自那日起，以前的好彷彿作夢般消失殆盡，無論男友餵飯、餵零食、陪玩，只有偶爾肯配合，其他時候都是一直咆哮又炸毛生氣。近期更是嚴重，只要和男友在同一個空間就會進入戒備模式，聽到男友走路的拖鞋聲都會緊張起來，讓男友很沮喪也很生氣，認為這隻貓根本是莫名其妙，而夾在中間的原PO也非常兩難。

她補充即使買了情緒放鬆的項圈也完全不管用，看著每天緊張的貓咪和沮喪的男友，內心非常心疼卻又無助。身為主人的她表示，基於對貓咪要負責的想法，假如兩邊都維持現在這樣，最後也只能帶著貓咪搬出去，但或許得跟男友分手，畢竟兩人如果要結婚是不可能不住一起，因此想問問有沒有人有解決辦法或任何經驗分享。

貼文下網友紛紛提供意見，「如果可以的話盡量是妳跟男友一起回家，也請妳男友短期內對貓咪的關注度降低一點，讓貓咪觀察一下」、「給貓咪一個冷靜期配合情緒穩定的噴霧看看，再慢慢試著重修舊好」、「確認一下男友和男友爸是怎麼對待貓咪的，如果有過分親近的話，請男友最近都不要再有當時的行為出現」、「不建議現在把男友的衣服放貓咪的窩，他已經排斥男友了，現在男友的氣味對膽小貓可能也是壓力」、「由妳負責接觸照顧這隻貓就好，衣服不用擺，貓很重視味道，牠現在就是排斥」。