7周大白幼貓從2樓墜落受傷 新北動保處緊急手術救回

新北動保處10月接獲通報，有幼貓疑似從2樓摔落受傷，動保處立即派員救援，經檢查發現幼貓口腔內上顎因強烈撞擊造成上顎裂開，經2周的術後照顧，幼貓順利康復，目前順利已被認養，迎來幸福的新生活。

通報的民眾鄧小姐說，在土城住家前發現這隻幼貓，疑似從樓上摔下，受傷後無助地在路邊，於是趕緊通報請求協助。經獸醫師黃繼霆檢查，這隻約7周大的幼貓雖全身無明顯外傷，X光檢查也無骨折，但口鼻出血，口腔檢查發現其上顎因強烈撞擊出現裂傷，安排氧氣治療並觀察一晚，隔天一早進行修補手術。

由於幼貓體型較小、口腔狹窄，手術使用了頭戴式醫用放大鏡與顯微手術器械，精細縫合裂傷。經過兩周照護，傷口順利癒合。康復後一周，幼貓也順利被有緣人收養，迎來幸福的新生活。

獸醫師黃繼霆表示，上顎裂是指口腔上顎出現裂縫，使口腔與鼻腔相通，進食時食物容易流入鼻腔，引發不適、感染，甚至吸入性肺炎。上顎裂可分為先天性和創傷性兩類，後者常因強烈外力撞擊引起，例如被車撞或高處摔落。這隻幼貓明顯是高處摔落所致，雖然上顎裂傷口很長，所幸手術及時進行，讓傷口順利癒合。