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白冠雞有瓣蹼愛游泳 冬季現身大漢溪人工濕地

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
剛浮上水面的白冠雞，頭部還殘留著水珠。圖／新北高灘處提供
剛浮上水面的白冠雞，頭部還殘留著水珠。圖／新北高灘處提供

隨著天氣逐漸轉涼，新北大漢溪沿岸的人工濕地水面也開始熱鬧起來，已能看到一群「白面黑身」的水鳥現身，它們是冬季的早鳥主角—白冠雞。新北高灘處表示，今年特別打造生態浮島，並架設相機記錄野生動物活動，目前已經有不少動物「光顧」，預計將吸引更多鳥類前來。

高灘處指出，白冠雞與常年棲息在濕地的紅冠水雞同屬秧雞科，但牠們體型較大，額板與嘴喙呈白色，並且擁有特別的「瓣蹼」腳趾，這使牠們在水中行動更加靈活優雅。與紅冠水雞相比，白冠雞還具備短暫潛水能力，常潛入水中採食水草，而紅冠水雞則只能在水面浮游覓食。

高灘處表示，每年冬季，白冠雞經常聚集成群，特別是在宜蘭的魚塭環境，能見到上百隻白冠雞「漂浮」在水面上，場面壯觀。在大漢溪人工濕地群中，浮洲濕地和新海一期濕地是最容易觀察到牠們的地方，雖然數量不及宜蘭的魚塭，但這裡能讓觀察者更近距離地欣賞牠們的身影。

高灘處長黃裕斌說明，今年新海一期濕地特別打造了一個由椰纖毯、竹子、舊棉被等天然材料構成的生態浮島，並架設自動相機記錄野生動物的活動。目前，斑龜、紅耳泥龜、黃頭鷺、夜鷺、喜鵲、磯鷸等動物已經紛紛光顧，而白冠雞也成為浮島的常客。

黃裕斌表示，濕地的廣闊水域為白冠雞和冬季前來的雁鴨科鳥類提供了理想的棲息場所，隨著浮島植被的自然生長，預計將吸引更多鳥類前來棲息，今年冬季很適合民眾到來仔細觀察水面上鳥類，或許有機會能目睹牠們靜靜潛入水中覓食的場景。

全身黑色，白色醒目的額板與嘴喙是牠們的辨識特徵。圖／新北高灘處提供
全身黑色，白色醒目的額板與嘴喙是牠們的辨識特徵。圖／新北高灘處提供
白冠雞腳上的「瓣蹼」是牠們游泳的利器。圖／新北高灘處提供
白冠雞腳上的「瓣蹼」是牠們游泳的利器。圖／新北高灘處提供

人工濕地 動物 新北 賞鳥

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