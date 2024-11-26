白冠雞有瓣蹼愛游泳 冬季現身大漢溪人工濕地

隨著天氣逐漸轉涼，新北大漢溪沿岸的人工濕地水面也開始熱鬧起來，已能看到一群「白面黑身」的水鳥現身，它們是冬季的早鳥主角—白冠雞。新北高灘處表示，今年特別打造生態浮島，並架設相機記錄野生動物活動，目前已經有不少動物「光顧」，預計將吸引更多鳥類前來。

高灘處指出，白冠雞與常年棲息在濕地的紅冠水雞同屬秧雞科，但牠們體型較大，額板與嘴喙呈白色，並且擁有特別的「瓣蹼」腳趾，這使牠們在水中行動更加靈活優雅。與紅冠水雞相比，白冠雞還具備短暫潛水能力，常潛入水中採食水草，而紅冠水雞則只能在水面浮游覓食。

高灘處表示，每年冬季，白冠雞經常聚集成群，特別是在宜蘭的魚塭環境，能見到上百隻白冠雞「漂浮」在水面上，場面壯觀。在大漢溪人工濕地群中，浮洲濕地和新海一期濕地是最容易觀察到牠們的地方，雖然數量不及宜蘭的魚塭，但這裡能讓觀察者更近距離地欣賞牠們的身影。

高灘處長黃裕斌說明，今年新海一期濕地特別打造了一個由椰纖毯、竹子、舊棉被等天然材料構成的生態浮島，並架設自動相機記錄野生動物的活動。目前，斑龜、紅耳泥龜、黃頭鷺、夜鷺、喜鵲、磯鷸等動物已經紛紛光顧，而白冠雞也成為浮島的常客。