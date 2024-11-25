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高雄、嘉義候鳥監測檢出禽流感 防檢署籲業者警覺

中央社／ 台北25日電
避免禽流感病毒傳播，高雄動保處日前加強茄萣濕地周邊消毒作業。圖／高雄市農業局提供
避免禽流感病毒傳播，高雄動保處日前加強茄萣濕地周邊消毒作業。圖／高雄市農業局提供

防檢署今天表示，接獲獸醫研究所通知，高雄市茄萣區1件雁鴨野鳥排遺與嘉義縣布袋鎮2件死亡黑面琵鷺，檢出H5N1高病原性禽流感，呼籲養禽業者警覺、加強防疫。

因應禽流感高峰期，農業部動植物防疫檢疫署發布候鳥監測資訊指出，計有上述3件H5N1高病原性禽流感案例，高雄市動物保護處及嘉義縣家畜疾病防治所已依標準作業程序，執行採樣點位消毒及周邊禽場監測，防範禽流感疫情發生、傳播。

防檢署指出，國內嘉義、台南與高雄的雁鴨科野鳥排遺或死亡黑面琵鷺，有檢出高病原性禽流感，顯示防疫風險大為提高，呼籲養禽業者提高警覺。

防檢署表示，候鳥遷徙路徑的上游國家疫情持續升溫，日本今年自9月以來已檢出51件高病原性禽流感案例，包含赤頸鴨及小水鴨等台灣常見冬候鳥計有39件，以及家禽場有12件。

防檢署從案例點位與時間序分析日本疫情發展，從9月底北海道北部野鳥出現首例案件，到10月中旬北海道出現禽場首例案件，至11月中旬野鳥及禽場案例已擴及8道縣，包含南部鹿兒島在內。

疫情 禽流感 野鳥

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