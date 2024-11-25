網購動物用禁藥14件來自中國大陸 動保處：最重處7年刑期

台北市動保處近期接獲26件檢舉，涉嫌違反販售動物用藥，當中14件來自中國大陸，動保處表示，涉嫌非法輸入動物用禁藥，可處最高7年有期徒刑，併科450萬元以下罰金，也提醒飼主，未經獸醫師等專業人員指導用藥，會危害到寵物健康。

動保處表示，現在網路購物方便，許多民眾利用購物網站、Facebook及Instagram等管道，來行銷販賣寵物食品及用品，甚至有賣家違法販售動物用藥品，今年接獲檢舉案中，常見寵物驅蟲口服藥或滴劑等，當中有14件為中國大陸來源的動物用藥。

動保處說，涉嫌非法輸入動物用禁藥，目前依法移送司法機關偵辦，如查獲輸入動物用禁藥事實，除有動物用藥品管理法第5條第1項第2款但書情形之外，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

動保處提醒，透過網路購買來源不明的動物用藥品，未經獸醫師等專業人員指導用藥可能危害寵物健康，呼籲民眾要認明「動物藥入字」或「動物藥製字」等核准字號，避免為省小錢反而賠上寵物的健康。

另外，動保處補充，部分寵物食品可能具有保健效果，但並非動物用藥品，產品標示、宣傳及廣告等不得有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能等涉及醫療效能用詞，違者可依法處20萬至100萬元罰鍰，建議業者審慎用字，避免誤觸法規。