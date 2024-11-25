快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

網購動物用禁藥14件來自中國大陸 動保處：最重處7年刑期

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中國大陸來源動物用藥品未經核准擅自輸入屬動物用禁藥。圖／台北市動保處提供
中國大陸來源動物用藥品未經核准擅自輸入屬動物用禁藥。圖／台北市動保處提供

台北市動保處近期接獲26件檢舉，涉嫌違反販售動物用藥，當中14件來自中國大陸，動保處表示，涉嫌非法輸入動物用禁藥，可處最高7年有期徒刑，併科450萬元以下罰金，也提醒飼主，未經獸醫師等專業人員指導用藥，會危害到寵物健康。

動保處表示，現在網路購物方便，許多民眾利用購物網站、Facebook及Instagram等管道，來行銷販賣寵物食品及用品，甚至有賣家違法販售動物用藥品，今年接獲檢舉案中，常見寵物驅蟲口服藥或滴劑等，當中有14件為中國大陸來源的動物用藥。

動保處說，涉嫌非法輸入動物用禁藥，目前依法移送司法機關偵辦，如查獲輸入動物用禁藥事實，除有動物用藥品管理法第5條第1項第2款但書情形之外，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

動保處提醒，透過網路購買來源不明的動物用藥品，未經獸醫師等專業人員指導用藥可能危害寵物健康，呼籲民眾要認明「動物藥入字」或「動物藥製字」等核准字號，避免為省小錢反而賠上寵物的健康。

另外，動保處補充，部分寵物食品可能具有保健效果，但並非動物用藥品，產品標示、宣傳及廣告等不得有預防、治療動物疾病或促進、調節動物生理機能等涉及醫療效能用詞，違者可依法處20萬至100萬元罰鍰，建議業者審慎用字，避免誤觸法規。

動物 寵物 獸醫師

延伸閱讀

網路禁售動物用藥 北市查獲中國製藥品送檢警偵辦

原民文化活動引議 高市府：將與部落溝通盼各界尊重

走失鳥處置挨批 高市動保處：協尋公告非必要事項

影／未依規公告招領…害鸚鵡錯失回家的路 高雄動保處認了

相關新聞

網購動物用禁藥14件來自中國大陸 動保處：最重處7年刑期

台北市動保處近期接獲26件檢舉，涉嫌違反販售動物用藥，當中14件來自中國大陸，動保處表示，涉嫌非法輸入動物用禁藥，可處最...

她開車途中聞巨響！龜從天降擊爆擋風玻璃 網：瑪利歐賽車？

現實版瑪利歐賽車？1名女司機於高速公路開車期間，突然聽到一聲巨響，即見到擋風玻璃破裂受損，她還以為自己遭遇槍擊…

廣角鏡／老鷹爆大量 基隆覓食秀

基隆近日天氣放晴，因東北季風助長風勢，基隆港邊的海洋廣場上空老鷹「爆大量」，昨天同時出現50多隻乘風盤旋飛翔，不斷上演俯...

廣角鏡／苗栗守護石虎 獲公部門奧斯卡獎

苗栗縣政府2019年起推出石虎生態服務給付，搶救誤捕石虎38隻、簽約友善農地110戶117公頃，民眾通報救傷石虎意識大幅...

人工巢穴 大熊貓保護新突破

大陸大熊貓國家公園（四川）德陽管理分局日前公布，在剛剛收取的紅外監測相機資料中，首次提取到人工搭建「大熊貓產仔巢穴」裡的...

家門口被扔幼犬！男子怒罵棄養的人沒良心 見母狗在附近徘徊瞬間懂了

一名男子發現門外有怪聲，打開門一看竟看到一隻小奶狗被扔在門口，氣得他以為又是哪個沒良心飼主生小狗就不養了，結果在家裡附近找人時卻看到一隻瘦弱浪犬，這才發現小狗狗其實是這隻母浪浪託付給自己的獨子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。