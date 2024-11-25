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改善消費糾紛 犬貓美容定型化契約估114年上路

中央社／ 台北25日電

全國寵物美容商機已達新台幣100億元，為確保飼主、毛小孩及業者雙邊權利與義務，農業部今天表示，定型化契約最快明年1月上路，例如可指定救治醫院，飼主滯留犬貓可送收容中心安置。

農業部動物保護司告訴中央社記者，全國家犬貓已達279萬隻，犬約148萬隻、貓約131萬隻，整體寵物產業經濟規模每年達600億元。

動保司長江文全今天出席農業部與財團法人台灣畜犬協會（KCT）舉辦的「台灣萌寵接軌國際 世界大賽授旗典禮」時指出，其中每年達100億元是寵物美容商機，僅次於寵物食品、寵物醫療，因此農業部已召開數次會議研擬「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」草案，預計明年上路。

動保司科長宋念潔說明，行政院已審查通過上述草案，12月間行政院消費者保護會將開會審議，若順利通過，最快明年1月間可施行。

她指出，草案重點有二，都與飼主、毛小孩與寵物美容業者間常見的消費糾紛有關。首先是訂定服務期間，犬、貓若發生狀況的處理方式，包含飼主可指定聯絡人、聯絡方式，以及若需送醫，可指定動物醫院。

宋念潔說，其次，常見糾紛是飼主延後接回毛小孩，可能已是隔天，由於美容業者不是寵物旅館業者，非其可營業項目，曾有業者因此被主管機關依據動保法開罰新台幣10萬元，因此這次草案內容有規定超過3天沒帶回，業者可送各縣市政府動保處所轄的收容中心安置。

另外，她舉例，解除或終止契約的退費糾紛也常見，例如業者推出包月4次服務方案，通常其中有1次是大美容，服務內容較豐富；實況裡有飼主會要求第1次就做大美容，隨後解約，並主張通常費用是一般美容2倍價的大美容，也用一般美容單價計算費用，以此獲得較高額的退費，所以這類糾紛也會做明確規範，確保雙邊權利與義務。

寵物 毛小孩 農業部

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