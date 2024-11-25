救傷穿山甲成保育生力軍 北市動物園喜迎雙寶

台北市立動物園今天分享喜訊，園內救傷收容的2隻穿山甲「穿莓」及「生多」各自產下寶寶，2隻新生兒都健康且全力成長中，邀請民眾一起票選命名，參與牠們的成長。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，救傷穿山甲「穿莓」在10月25日產下一隻雄性寶寶，約2週後，同樣是受遊蕩犬隻攻擊而入園收容的「生多」11月9日產下一隻雌性寶寶，新生兒接連誕生讓照養團隊興奮不已。

保育員觀察，將右後腳截肢以保命的「穿莓」母性堅韌，儘管走路不穩仍無微不至地照顧寶寶，今天滿月的寶寶也長得頭好壯壯、活力旺盛，醒來時在媽媽身上爬來爬去，睡著後還有多變睡姿。

「生多」則是警覺性高、喜歡獨處，看到保育員就會迅速奔回巢箱，不過牠的寶寶在保育員開門察看母女狀況時，常常從媽媽的腹部探出頭來，彷彿在回應保育員的點名，不太怕生的樣子。

動物園明天起至12月8日將舉辦命名票選活動，邀請民眾一同參與2隻寶寶的成長、了解牠們的生命故事，還可以參加抽獎，把穿山甲保育禮包帶回家。

此外，動物園指出，沉浸在新生命誕生喜悅之餘，希望民眾關注野生動物面臨的困境，「穿莓」及「生多」都是在被遊蕩犬隻攻擊的傷口康復後，經評估不適合再野放而入園收容的個體，但更多的是沒有被善心人士即時發現，或傷勢過重而死亡的個體。

動物園呼籲，不棄養伴侶動物，也不要餵食遊蕩動物，讓穿山甲和其他台灣本土野生物種都能安居在這塊土地上生生不息。