快訊

中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

她開車途中聞巨響！龜從天降擊爆擋風玻璃 網：瑪利歐賽車？

香港01／ 撰文：桃樂斯
1隻相當具份量的烏龜從天而降，擊碎車的擋風玻璃，並卡在破洞上。（網上圖片）
1隻相當具份量的烏龜從天而降，擊碎車的擋風玻璃，並卡在破洞上。（網上圖片）

現實版瑪利歐賽車？美國1名女司機於高速公路開車期間，突然聽到一聲巨響，即見到擋風玻璃破裂受損，她還以為自己遭遇槍擊，查看後卻發現1隻烏龜「從天而降」，衝力過大卡在其座駕的擋風玻璃。女司機事後估計，該隻烏龜可能是在橫過馬路時被其他汽車撞至飛起，再擊中其座駕。

當地有野生動物救援組織事後將烏龜帶走檢查，經過專業評估，確認其沒有任何傷勢和異狀，「烏龜完全沒問題，牠的外殼也完全沒有損壞」，便將牠帶到與事發地點不遠處的湖泊放生，不過眾人對烏龜被撞仍能奇蹟生存感到嘖嘖稱奇。

天降烏龜擊碎擋風玻璃

綜合外媒報導，來自美國佛羅裡達州（Florida）的女司機艾倫（Lori Hall-Allen）早前開車駛經高速公路期間，突然聽到一聲巨響，只見其眼前擋風玻璃的左下被擊碎，她一度以為自己遭遇槍擊，「我以為有人向我們開槍，所以非常害怕」。不過當她仔細查看時，卻發現原來有1隻相當具份量的烏龜「從天而降」，擊爆擋風玻璃，並卡在破洞上。

硬殼頂住衝力 烏龜探頭張望

艾倫事後猜測，烏龜極有可能是在橫過馬路時被前方其他汽車撞至飛起，以其重量加上衝力再擊中其座駕，於是把擋風玻璃擊破。幸運的是，雖然撞擊力度很猛，但烏龜的殼夠堅硬，所以牠當時看起來並無大礙。從艾倫拍攝的影片可見，當時烏龜被卡在左前方擋風玻璃，估計其身體長約1呎，更從龜殼探頭四處張望，疑似對自己的狀況甚感疑惑。

巨龜奇蹟零損傷

當地野生動物救援組織人員克里斯蒂安（Linda Christian）接報後趕到現場協助，對事件感到震驚，她將烏龜帶走檢查。其後經過專業評估，確認牠的身體沒有受傷和任何異狀，「烏龜完全沒問題，牠的外殼完全沒有損壞」。她確認烏龜身體狀況適合放生後，便將牠帶到與事發地點不遠處的湖泊放生，並對烏龜被撞仍能奇蹟生還感到非常意外，因為她在動物康復中心從未經歷類似事件。

網笑稱：瑪利歐賽車？

事件引來網友爆笑留言，有人笑稱如同玩瑪利歐賽車（Mario Kart），「瑪利歐賽車裏面的綠色龜甲真實出現！」、「誰丟道具啊！」、「不知道會不會有超級星星」、「烏龜看起來還好，但真的又可憐又好笑」；亦有人對事主能否索償保險感疑惑，「保險公司：你在池塘開車？」。

延伸閱讀：

龜不可失！巴士乘審執到大烏龜交車長 網民1原因推斷：非棄養

海上驚見「佛」字海龜 疑民眾刻字放生 網民怒斥無腦：假慈悲！

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

她開車途中聞巨響！龜從天降擊爆擋風玻璃 網：瑪利歐賽車？

現實版瑪利歐賽車？1名女司機於高速公路開車期間，突然聽到一聲巨響，即見到擋風玻璃破裂受損，她還以為自己遭遇槍擊…

廣角鏡／老鷹爆大量 基隆覓食秀

基隆近日天氣放晴，因東北季風助長風勢，基隆港邊的海洋廣場上空老鷹「爆大量」，昨天同時出現50多隻乘風盤旋飛翔，不斷上演俯...

廣角鏡／苗栗守護石虎 獲公部門奧斯卡獎

苗栗縣政府2019年起推出石虎生態服務給付，搶救誤捕石虎38隻、簽約友善農地110戶117公頃，民眾通報救傷石虎意識大幅...

人工巢穴 大熊貓保護新突破

大陸大熊貓國家公園（四川）德陽管理分局日前公布，在剛剛收取的紅外監測相機資料中，首次提取到人工搭建「大熊貓產仔巢穴」裡的...

家門口被扔幼犬！男子怒罵棄養的人沒良心 見母狗在附近徘徊瞬間懂了

一名男子發現門外有怪聲，打開門一看竟看到一隻小奶狗被扔在門口，氣得他以為又是哪個沒良心飼主生小狗就不養了，結果在家裡附近找人時卻看到一隻瘦弱浪犬，這才發現小狗狗其實是這隻母浪浪託付給自己的獨子。

市場阿北「用牽繩緊拴狗嘴」 她上前勸告見狗狗轉頭卻尬爆：抱歉我錯了

一名女子在菜市場看到一名中年男子竟然把牽繩緊緊纏住愛犬的嘴巴，有虐待動物的嫌疑，女子決定上前勸誡一下，結果靠近一看發現尷尬了，因為那一圈看起來像是牽繩的黑色繩子其實是狗狗的花紋，這讓女子尷尬的在內心直呼抱歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。