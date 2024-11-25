人工巢穴 大熊貓保護新突破

大陸大熊貓國家公園（四川）德陽管理分局日前公布，在剛剛收取的紅外監測相機資料中，首次提取到人工搭建「大熊貓產仔巢穴」裡的成年野生大熊貓影像。這是大熊貓小種群保護方面取得的新突破。

大熊貓保護面臨的難題之一，就是野生大熊貓分割為若干種群，彼此難以往來，基因得不到交流，有的小種群面臨退化風險。如大熊貓九頂山小種群，其棲息地主要位於德陽，野外繁育所依賴的樹洞、石洞等庇護所在汶川大地震中損毀嚴重，已威脅到種群繁衍。去年以來，保護者們開始有計畫地搭建大熊貓野外產仔巢穴。

在該局所轄的綿竹、什邡適宜地點，保護者就地使用樹幹、竹枝、苔蘚等構築巢穴，放入紅外監測相機，用泥土塗抹遮蓋人類氣味，挖出小水潭供大熊貓取水。10個人工巢穴分布在海拔1700米至3000米的區域，每年收取一次資料。近期取回的資料顯示，今年6月有一隻野生大熊貓前來「驗房」，是成年個體，體格健壯。

「這處房源在海拔1700米的山脊緩坡，周邊竹林茂盛食物充足。」大熊貓國家公園綿竹管理總站副站長林麗紅說，「雖然它停留時間不長，但驗證了我們原真性保護措施、保護的方向是正確的。」從監測結果來看，大熊貓對人工巢穴沒有不適反應，是否會進一步選擇此處繁育產仔，還需持續監測、評估大熊貓對人工巢穴的利用情況。