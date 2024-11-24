驚喜！基隆海洋廣場老鷹爆大量50多隻覓食秀 連海龜也探頭

基隆近日天氣放晴，因有東北季風吹來助長風勢，基隆港邊的海洋廣場上空老鷹「爆大量」，今天難得同時出現50多隻老鷹乘風盤旋飛翔，不斷表演俯衝而下的「覓食秀」，這裡是全台可最近距離賞鷹景點，吸引很多民眾拍攝、看老鷹，上午還出現神秘嘉賓一隻海龜探頭，民眾驚喜連連。

忠一路基隆港邊海洋廣場前，昨天和今天都出現大量老鷹盤飛，吸引多生態攝影者及民眾來拍照、賞鷹，除了基隆人外，還有不少雙北民眾。成群的老鷹有的是幼鳥，去年出生來訓練覓食。

民眾可近距離看到老鷹在頭頂飛來飛去，時而俯衝而下抓起食物再衝上天空，也飛到市區近忠一路大樓上空，連在二信公車總站都可以看到，距離近到現場都可聽到老鷹的叫聲，民眾直呼「好壯觀」；還有小朋友驚叫「老鷹差點撞到我」，相距約不到4、5米。

基隆鳥會總幹事李知榕說，前幾天有下雨，近日放晴，基隆鳥會長期調查海洋廣場同時出現數量最多去年的65隻，整個基隆市調查最多有75隻。

李知榕表示，今天約有50多隻黑鴛，因為天氣好，在附近的黑鳶族群都跑來覓食，海洋廣場港邊有流出一些牠們比較喜好的食物如雞皮、內臟等食腐性的食物，加上有東北季風吹，吸引牠們在空中乘著風不斷盤旋、覓食。

海洋廣場前不少民眾架大砲搶拍，欣賞成群老鷹覓食秀。上午9時，港邊突出現一隻海龜探頭，自在悠游，時而露出頭，時而下沉。

2022全台黑鳶黃昏聚集同步調查數量879隻，創下從1992年開始監測黑鳶族群數量迄今，30年來的新高點，南北族群有增加，近年北部增加的趨勢較為快速，目前北部族群超過500隻、南部族群超過300隻。

基隆海洋廣場前是全台難得可近距離觀察黑鳶的地方，基隆鳥會觀察，老鷹主要以死掉的動物屍體或內臟為食，在基隆港觀察到大部分都在現場吃掉，但常常將食物當玩具，在基隆港上空不斷上演黑鳶追逐玩耍的戲碼，讓民眾看得津有味，一幕接著一幕。